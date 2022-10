Karely Ruiz aparece con un atrevido bikini amarillo y hace atrevida propuesta a sus fans

La modelo e influencer Karely Ruiz en los últimos meses se ha convertido en un boom en las redes sociales, pues su vida le cambió desde el momento en el que pasó de tener una vida cotidiana normal, a ser modelo de Only Fans, por lo que cada vez que puede muestra su esbelta figura, la misma que ha hecho acaparar la atención tanto de hombres, como de mujeres.

De esta manera, la chica que se ha encargado de hacer contenido para adultos, apareció una vez más en las redes sociales dejando con la boca abierta a muchos y acaparando la mirada de todos. Esta vez, se le puede ver son un bikini color amarillo que resalta su figura bien definida, mientras modela por un pequeño sendero rodeado de árboles, en donde da una vuelta para encontrarse de frente con la cámara y así lograr captar la atención de todos.

No obstante, lo que más le gustó a sus fans fue la pregunta que dejó en el escrito al lado del material audiovisual, en donde cuestiona a sus más de siete millones de seguidores si alguno desea ser su novio. “¿Quieres ser mi novio?”, dice la descripción, en donde inmediatamente más de 4 mil usuarios le comentaron, haciéndole llegar la respuesta.

“¿Quién no querría?”, “Si amor, te ves muy bellísima”, “Eres una hermosura de mujer”, “Con un mujerón como tú, por supuesto que sí”, “Lo que quieras mi amor”, “¿No aceptas novia?”, “Tu novia, mejor”, “¡Qué guapa!”, “Te amo”. “Mi Crush. Te sigo desde hace mucho tiempo, me gustan tus videos y fotos, es increíble, pero es lo más importante, me gustas mi crush”, “Puede haber muchas maneras de ser feliz, pero ninguna tan satisfactoria como la felicidad que lograría encontrar a tu lado Karely Ruiz”

Fueron algunos de los comentarios en los que también se podían observar algunos emojis de corazones y caras enamoradas.