Lupillo Rivera: “mis sobrinos tienen todo el derecho de lucrar con el nombre de mi hermana”

Lupillo Rivera llegó con su buen humor y ganas de hacer pasar un buen momento al público que se dio cita en el Auditorio Benito Juárez, durante el primer día de las Fiestas de Octubre en Guadalajara.

El próximo diciembre se cumplirán 10 años de la partida de Jenni Rivera y el cantante habló sobre su legado.

“Nunca me gustó planear algo en su cumpleaños, solo me voy con lo que siento en esos días. Trato de apoyar a mis sobrinos en lo que más puedo, no hay nada para aliviar sus corazones. Mi hermana llegó a este mundo y dejó bien marcada su huella”, señaló.

El hermano de la cantante mexicana agregó, “el público sigue apoyando, la sigue aplaudiendo y mis sobrinos tienen todo el derecho de lucrar con el nombre de mi hermana, porque son dueños de su música. Siempre he dicho, si me piden ayuda o los puedo apoyar en algo, no les cobraría ni un cinco por eso”, compartió el integrante de la dinastía Rivera, ante la prensa.

También respondió a la pregunta sobre el Grupo Firme, que algunos han criticado por incitar a beber y muchos promotores no los quieren contratar.

“Cualquier persona que no quiera contratar al Grupo Firme está en un error, porque es el grupo más taquillero del momento”.

Aniversario luctuoso de Jenni Rivera

Jenni Rivera se convirtió en la intérprete femenina más importante de los últimos tiempos, con canciones como Basta Ya, De Contrabando y Paloma Negra conquistó los escenarios más imponentes de México y Estados Unidos.

Su repentina muerte no hizo sino perpetuar su figura y convertirla en un icono de la música regional mexicana.

El 9 de diciembre del 2022, una década después y a forma de homenaje, La Diva de la Banda llegará a las plataformas digitales con un nuevo álbum compuesto por canciones inéditas que grabó antes de su muerte, así lo anunciaron los hijos de la interprete.

Este disco será producido por Sergio Lizárraga, líder de Banda MS y estará lleno de regional mexicano, por otro lado, también se anunció que ya se trabaja en una película dedicada a la vida de Jenni y un concierto que conmemorará su décimo aniversario luctuoso.

