“La próxima vez cierra esa boquita”, así fue el reclamo de Piqué a Shakira

En Twitter se publicó un hilo en el cual se deja ver lo celoso que era Gerard Piqué con Shakira. Según la publicación, la colombiana habría dicho en una entrevista que no podía trabajar con hombres en sus videos y que solo podía hacerlo con mujeres.

Usuarios de redes sociales revivieron el momento en que el futbolista pidió a Shakira que “cerrara la boca”. Según se explica en dicho hilo, después de las polémicas declaraciones, la cantante dijo que Piqué le había pedido “no hablar de más”. “Es verdad, no puedo actuar con un hombre en mis videos, entonces ahora me toca con mujeres. Gerard me dijo: la próxima vez cierra esa boquita en tus entrevistas, vale”, dijo la estrella.

¿Shakira sufrió violencia emocional en su relación?

Sin embargo, Shakira tuvo que aclarar que el futbolista no es una persona celosa ni territorial, y mencionó que todo se habría tratado de una broma; esto después de las criticas que recibió el futbolista del Barcelona debido a su celosa actitud. “Hola a todos. Recientemente, en algunas entrevistas mencioné que Gerard a veces podía ser territorial. Lo dije de forma humorística, pero veo que muchos medios de prensa lo han tomado de manera literal. La realidad es que tenemos una relación muy linda y de mutua confianza. La próxima vez seré más cuidadosa al usar mi sentido del humor”, afirmó la cantante.

El mismo hilo de Twitter explica otras situaciones donde se muestran los desaires de Piqué a Shakira, como que él evitaba darle besos o que no la acompañaba eventos de música. Así como tras “red flags” que se presentaban en la relación de los famosos.

No me consta que Shakira haya sufrido violencia emocional con Gerard Piqué, pero hay cosas que me hacen pensar que si, así que

