Backstreet Boys: Integrante se realiza cirugía y muestra su trasformación

Durante una reciente entrevista realizada por la revista People, uno de los integrantes de la Banda pop Backstreet Boys, confesó que estuvo acomplejado por su peso y su cuerpo por muchos años, y debido a esto decidió someterse a una cirugía para terminar con todo este complejo que al parecer es hereditario.

Se trata de Alexander James McLean, mejor conocido en el mundo del espectáculo como ‘AJ’, pues el cantante afirmó que toda su familia tiene un poco de piel extra alrededor de su cuello y él no fue la excepción, por lo que dejó su barba larga para que no se notara.

“Genéticamente en mi familia, todo el mundo tiene piel extra alrededor del cuello: mi madre, mi abuela, mi abuelo, mi tío, mi tía, todos. Y durante años me dejé crecer la barba para ocultarlo porque me sentía muy inseguro”, dijo durante la entrevista.

Este proceso quirúrgico ocurrió luego de que finalizaran las grabaciones de ‘RuPaul’s Secret Celebrity Drag Race’, ya que fue ahí donde se dio cuenta de su aspecto. “Pero el día que rodamos ese episodio, pude ver mi aspecto con la línea de la mandíbula y Ru me dijo lo guapo que estaba y me emocioné mucho. Me impactó mucho”.

Sin embargo, el vocalista de una de las bandas pop más famosos del mundo no solo tuvo que lidiar con su aspecto físico, sino que también se vio sumergido en un mundo lleno de vicios, pues él mismo afirma que desde sus 19 años sufre de adicción al alcohol y estupefacientes.

“He luchado con problemas de dr*gas y alcohol durante 25 años y desde septiembre de 2021 me he mantenido sobrio. Todavía es una lucha diaria, pero me permitió finalmente sumergirme en mí. Y cuando entré en el set (de ‘RuPaul’s Secret Celebrity Drag Race’), me sentí muy a gusto porque allí hay una gran comunidad sobria. Me sentí Como en casa”, dijo.

Y es que a pesar de haber luchado contra esto desde el año 2001, el famoso celebró este mes, su primer año libre de alcohol.