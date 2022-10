Claudio Yarto llora al hablar de su adicción a las drogas, esto hizo para dejarlas

Claudio Yarto fue entrevistado por Gustavo Adolfo Infante en el programa El minuto que cambió mi destino. Ahí el líder de Caló, habló acerca de su adicción a las drogas, y cómo se libró de ellas.

El cantante comentó que “estar bajo el influjo de las drogas es como estar bajo una posesión demoníaca, donde sabes que lo que haces está mal, pero no puedes parar de hacerlo, hasta que llega un momento en el que tocas fondo “. Y agregó, “al principio las sustancias (ilícitas) te hacen un servicio, pero el abuso de estas sustancias no le hace caricias al cuerpo”.

Yarto también contó que su última recaída fue poco antes de la pandemia, sin embargo estuvo dos veces estuvo internado en Oceánica, Además, llorando, narró que se volvió cristiano., situación que también lo ayudó.

¿Qué método utilizó Claudio Yarto para salir de las drogas?

El cantante de Caló se puso un implante, el cual tiene un costo de 30 mil pesos. “Te ponen ese implante y lo que hace es que trabaja sobre el sistema límbico, llega a los neuroreceptores y los quema, esos ya no se vuelven a regenerar, entonces ya no tienes el receptor que te está pidiendo la sustancia, que es con la que no puede el adicto”, explicó.

Y aseguró que sí funciona, “no hay choro que sirva, por eso los agarran, los encierran y salen resentidos, en vez de que les hagamos eso, vamos a ponerles un implante para quitarles lo que no se pueden quitar y salvar su vida”.