“Se me aparecía una mujer al pie de la cama”: Ivonne Montero habla de sus terribles encuentros paranormales

La actriz Ivonne Montero conversó con el presentador Yordi Rosado sobre varios aspectos de su vida. La ganadora de la segunda temporada de la casa de los famosos está en un buen momento de su faceta profesional, al tiempo que vive momentos personales junto a su hija, Antonella.

Entre las cosas que le contó a Yordi están sus ganas de ser monja siendo una estudiante.

“Yo quería ser monja (…) En algún momento quise ser monja (…) Yo no iba al recreo, yo me iba a rezar a la capilla, me iba con una amiga a rezar”, contó Ivonne sobre una etapa que vivió estando en un colegio de monjas.

Dice que cuando era niña le gustaba mucho orar y que desde entonces cultiva una relación muy especial con “Papá Dios”. “Le enseño a mi nena a rezar”, relató.

Ivonne y los entes paranormales

En otra faceta de su vida, Ivonne Montero, de 48 años, le contó a Yordi Rosado sus experiencias con entes paranormales.

“Cuando era chica me acuerdo que sentía que alguien se sentaba en mi cama. Sentía que me abrazaban (…) Se me aparecía un viejito como de otra época de sombrero, ya anciano, en su mecedora, entre sueños veía que se movían mis juguetes (…) Para mí era como sueños, nunca lo comenté”, indicó.

Muchas de estas escenas las veía en el marco de la puerta de su habitación. “Cuando suceden estás cosas es como si entraras en una especie de trance”, afirmó.

“Ya más grande, como a los 28 años, me empezaron a pasar cosas más fuertes, sueños feítos, soñaba con el diablo, en una ocasión soñé que estaba en una fiesta satánica y veía demonios pegados en las paredes...”.

Ivonne apuntó que si bien comenzó con sueños, luego veía a personas.

“En algún momento se me aparecía una mujer al pie de la cama con ojos encendidos fluorescentes y me veía feo”, añadió.

“También escuchaba voces, después empezaron ataques físicos, se movían cosas en mi casa (…) Pensé que me estaba volviendo loca, no lo podía procesar”, relató.

En una ocasión dice que un ente oscuro se le subió encima. Vivía sola entonces.

“Este ente me somete, siento como se me monta y empecé a gritar el padrenuestro desesperada y desapareció”.

En una oportunidad ante la presencia de un ente se encendieron todas las luces de su departamento.

En esa ocasión recuerda que le habló fuerte y le gritó groserías.

“Siempre que me pasaba eso oraba el padre nuestro y con eso desaparecían”.

A raíz de estas experiencias empezó a leer sobre los ángeles.

“Fue un proceso muy fuerte, muy complicado (…) Ya no me sucede tanto”.

Desde que nació su hija Antonella aseguró que sus experiencias paranormales han mermado.

Sin embargo, la niña asegura ver entes también. “Antonella me dice que ha visto un señor”…