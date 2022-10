Jaime Camil cuenta cómo grabó las voces para interpretar las canciones de Vicente Fernández

La muerte de Vicente Fernández deja un vacío musical imposible de llenar. La vida del intérprete de “Mujeres divinas”, quien murió a los 81 años el 12 de diciembre de 2022, ha sido llevada a la televisión.

Netflix cuenta su historia en la bioserie titulada “El Rey”, que se estrenó el 14 de septiembre de 2022 en alianza con la cadena colombiana Caracol Televisión.

Nacido 17 de febrero de 1940 en Huentitán El Alto, en Guadalajara, Vicente Fernández, también conocido como El Charro de Huentitán, es la figura central de una serie biográfica autorizada por su familia, encabezada por su esposa María del Refugio Abarca Villaseñor, con quien estuvo casado desde 1963 hasta su muerte.

El reparto de El Rey está compuesto por Jaime Camil, quien interpreta a ‘Chente’ en su edad adulta, además de Sebastián Dante, quien hace de Vicente Fernández más joven y Sebastián García, quien interpreta al cantante en su transición entre la niñez y la adolescencia.

La producción de la bioserie de 36 capítulos tuvo lugar entre México y Los Ángeles.

Críticas a la serie de Netflix

Los espectadores han cuestionado que no se haya usado la voz de Vicente Fernández.

También han cuestionado la producción, al considerarla muy “pobre” para ser una bioserie autorizada por la familia, en contraste, han alabado la historia de Televisa, que enfrenta un proceso de reclamo por parte de la dinastía Fernández, que no autorizó la historia de la cadena, pese a contar con los derechos de 20 canciones del charro mexicano y haber tenido una gran cercanía con Fernández.

Titulada “El último rey: el hijo del pueblo”, la historia producida por Televisa fue estrenada el 14 de marzo de 2022, pese a los alegatos de la familia Fernández que señalan que el nombre de Vicente Fernández es una marca registrada.

El cantante Pablo Montero interpreta a Fernández en la producción de la cadena TelevisaUnivisión.

Jaime Camil dice que nadie canta como Vicente

Sobre Jaime Camil, nacido el 22 de julio de 1973 en la Ciudad de México, recae la responsabilidad de darle vida al Chente adulto.

Cuestionado por no cantar como Vicente Fernández, Jaime Camil aseguró que la voz de ‘Chente’ es “única” e “irrepetible”.

“Las voces son como una huella digital, son irrepetibles, nadie en la historia va a cantar como Vicente, ni nadie nunca va a sonar como Vicente Fernández, su voz es irrepetible y única y con un poderío tremendo”, contó Jaime Camil.

Cuenta que en el estudio tenía los audífonos con la mezcla de su voz, “y en una perilla tenía la voz de Vicente”.

“Eso que hacía Vicente era lo que queríamos tratar de acercarnos, pero como es una interpretación creativa de un personaje pues no puedo dejar de ser yo (…) nadie canta como Vicente por más que lo intentes”, zanjó Camil.

El Rey de Netflix divide opiniones

Las opiniones sobre la serie El Rey de Netflix están divididas.

“Es una vergüenza Internacional lo que hicieron una burla. malas actuaciones, cero corazón cantando y personajes inventados. Pues horrible, pero eso es por querer negar lo evidente. Por eso vean la serie de Televisa es 10 veces mejor en actuación y la Voz de Pablo Montero un privilegio en la Serie El Último Rey”, apuntó otro.

En contraste, otros internautas han alabado la serie de Netflix.

“Me importa poco si no salió igual, si quiero escuchar a Vicente pongo a Vicente....Me encantó la interpretación creativa llevada a cabo por Jaime, excelente!! Dejó bien parado al personaje real, me motivó a conocer al señor Vicente , transmitió humanidad, carisma, calidez, etc etc, la voz igualmente contó bien la historia. Me sorprendieron gratamente algunos de los actores, especialmente este que era un desconocido para mí”, indicó la usuaria Guadalupe Bornia Mundín.

“Excelente interpretación de Jaime Camil cómo actuó y cantó, nadie lo podría hacer mejor como Vicente otro grande”.

“No pude dejar de llorar en unos capítulos, Jaime hizo una interpretación excelente, ¡me encantó! un gran homenaje a la vida de nuestro Vicente Fernández” .

“Pues a mi me encanto Jaime y canta muy bien . El mismo lo esta diciendo la voz de Vicente Fernandez jamas nadie la va a igualar, pero el lo hizo muy bien y le puso mucho sentimiento al personaje”.