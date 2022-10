¡Se enojó! Karely Ruiz explota por comparación con Mona

Karely Ruiz es una de las modelos mexicanas más famosas. En los últimos meses, la influencer nacida en Monterrey, logró una gran popularidad en redes sociales. Muchas personas reconocen “el gran físico” de la joven de 21 años.

Te recomendamos: Condenan con 6 años de prisión a mujer por vender contenido en OnlyFans

Sin embargo el fin de semana pasado, Karely pasó “a segundo plano” ya que algunos usuarios hablaron de Marisol, mejor conocida como Mona, quien se viralizó por el cambio estético que le realizó a su cuerpo.

La pareja de Gerónimo, Geros, decidió realizarse un aumento de busto y lipoescultura para definir su figura , hecho que sorprendió a todos los fans de la pareja mexicana. Marisol compartió, mediante su cuenta de Instagram, cómo fue el resultado final que obtuvo después de la intervención quirúrgica.

En ese instante, muchos seguidores aseguraron que la joven ya había superado a Karely y que ya era más hermosa que la regia, comentarios que llegaron a la creadora de contenido para OnlyFans.

Karely Ruiz responde a los comentarios de Mona (Captura de pant)

Ruiz utilizó su cuenta de Instagram y realizó una historia con el siguiente mensaje: “Me compararon con Mona, pues es una mujer hermosa igual que todas, no veo la diferencia. Ustedes nada más buscan cualquier cosa para andar en el argüende, pero no se fijan en su vida para andar perdiendo el tiempo, acá con nosotras y lo peor es que entre mujeres, dónde quedan sus marchas?”, cuestionó la mujer a todos sus seguidores.

Sigue leyendo: ¡Órale, vas! Conoce la nueva colección Vans Día de Muertos 2022

Asimismo, Karely se dirigió a las fans y pidió un poco más de unión para evitar los comentarios en contra de las mujeres: “Digo, apoco tiene que ser solo 8 de marzo para estar unidas? Cada vez vamos de mal en peor por gente así”, señaló.

Para finalizar, la conductora recordó que son figuras públicas pero, detrás de eso, son personas que tienen sentimientos. La mayoría de comentarios que realizaron algún tipo de comparación fueron escritos por hombres, que aludían al físico de ambas mujeres, quienes son grandes creadoras de contenido y cuentan con millones de seguidores, mismos las apoyan en todos los proyectos que realizan.

Lo más visto en Publimetro TV: