KISS se despedirá de México en el Hell and Heaven 2022. / Foto: Cortesía

La participación de KISS en el Hell and Heaven Metal Fest 2022 será un espectáculo de proporciones épicas pues se convertirá en el adiós definitivo para el público mexicano. Se trata de un show que será parte de su gira “End Of The Road Tour”, la cual ya está agotando todas las entradas en Europa y pasará por Estados Unidos antes de aterrizar en nuestro país.

Los liderados por Gene Simmons y Paul Stanley le dedicarán una de sus últimas 100 fechas a los fans mexicanos, para agradecer el apoyo que les dieron por décadas y para hacerlos parte de un hecho histórico quemarcará a la música y al rock and roll.

La despedida de KISS tuvo que ser detenida desde el 2021 debido a la pandemia, razón por la cual la aplazaron y agregaron más fechas a su calendario. Fue en el 2022 que la banda retomó la gira y aunque muchos creen que esta no será una despedida definitiva, pues ya se han despedido en el pasado, el mismo bajista de la banda, Gene Simmons, aseguró que se retiran”por respeto a los fans y a su carrera artística”.

”La razón que tenemos para ya no hacer giras es nuestro orgullo y respeto por uno mismo, además del amor y la admiración por nuestros fans. Ya hemos visto muchas bandas que se quedan por demasiado tiempo. Terminan en el escenario olvidando las letras y puedes verles las arrugas”, dijo Simmons.

Con más de 100 millones de discos vendidos por todo el mundo y el ejército de admiradores más grande de todos los tiempos, Gene, Paul, Ace y Peter han dejado una huella latente en la música que perdurará por muchos años.

Esta será la celebración definitiva para todos aquellos que ya los han visto en el pasado y una última oportunidad para aquellos que no lo han hecho nunca. Una ocasión única en la que podremos verlos de la misma forma en la que comenzaron hace 50 años: IMPARABLES.

