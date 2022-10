Ringo Starr cancela conciertos al dar positivo a Covid-19

El cantante británico Ringo Starr, de 82 años, canceló sus conciertos en Estados Unidos y Canadá debido a que dio positivo a la prueba de Covid-19.

De acuerdo al portal Variety, el exbeatle había estado tocando en una serie de fechas en Estados Unidos y Canadá con su banda All-Starr antes de enfermarse este fin de semana.

Cabe destacar que durante este día, el equipo de Ringo informó a través de sus redes sociales oficiales sobre la suspensión de sus conciertos, sin especificar de qué se había enfermado el legendario cantante.

“Ringo está enfermo y esperaba poder continuar, de ahí la decisión tardía, pero (la enfermedad) afectó su voz, por lo que el programa de esta noche, programado para comenzar en unas horas, se canceló”, indicó el texto que además fue difundido por el casino donde se presentaría la estrella de los Beatles.

Es por ello, a las personas que adquirieron entradas se les ofreció la devolución del dinero, así como la posibilidad de una reprogramación de las fechas canceladas.

A continuación te daremos a conocer que conciertos fueron cancelados tras confirmación del contagio de Ringo Starr:

2 de octubre Prior Lake, MN – Mystic Lake Casino

4 de octubre Winnipeg, Manitoba – Canada Life Center

5 de octubre Saskatoon, Saskatchewan – Sasktel Center

6 de octubre Lethbridge, Alberta – Centro Enmax

8 de octubre Abbotsford, BC – Abbotsford Center

9 de octubre Penticton, BC – Centro de eventos del sur de Okanagon

Preocupación de los seguidores

Los seguidores del exbeatle, famoso por temas como “Let it Be”, “Hey Jude”, “Here Comes the sun” y “Don’t Let Me Down”, han expresado preocupación por la salud del músico.