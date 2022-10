Rubí de La Academia se declara bisexual, ¡ha tenido algunas novias!

Una de las participantes más polémicas de La Academia 2022, Rubí Ibarra, quien obtuvo el quinto puesto del reality show, se confesó ante sus seguidores de redes sociales. La joven que se hiciera famosa por su fiesta de 15 años dio a conocer que “ha tenido algunas novias”.

La también conocida como “la quinceañera más famosa de México”, habló de sus sus preferencias sexuales durante un live que hizo en sus redes sociales. La joven fue cuestionada por sus seguidores sobre si le gustaban los hombres o las mujeres, y aunque le costó un poco de trabajo compartir sus experiencias, finalmente lo hizo.

“Sí he tenido una que otra noviecilla, pero realmente tuve como tres y sí me han atraído chicas”, dijo Rubí, y agregó, “mi familia no lo sabe, solo mi hermana”.

Además explicó que sostuvo una relación con quien fuera su mejor amiga, “ya no somos mejores amigas porque como anduvimos y todo, se rompió la amistad”, reveló.

Aunque ha tenido relaciones sentimentales con mujeres, Ibarra también comentó que ha tenido más novios pero que no se “considera una chica muy noviera”.

Los XV años de Rubí Ibarra

Rubí se hizo viral en 2016, cuando su padre hizo una invitación a todo el mundo para que asistieran a su fiesta de 15 años, que se llevaría a cabo en San Luis Potosí.

“Los invitamos este 26 de diciembre a los 15 años de nuestra hija, Rubí Ibarra García, en la comunidad de La Joya. Estará tocando el grupo Los Cachorros de Juan Villarreal, Los Indomables, de Cedral; el grupo Innegable, en la comida estará tocando el Grupo Relevo X, y habrá una chiva, creo que es de 10 mil pesos, el primer lugar, y otras dos, por ahí nos acomodamos (...) Quedan todos cordialmente invitados”, dijo el papá de Rubí, junto a su hija y su esposa.

Sin embargo en la fiesta todo se salió de control y un hombre murió aplastado por uno de los caballos que llevaron para una carrera en medio de la fiesta.