Esto es lo que sabemos del veredicto de Pablo Lyle

Después de tres años de haber iniciado el juicio, el veredicto de Pablo Lyle se dará a conocer este 4 de octubre. Desde el 2019, el actor fue acusado de homicidio involuntario en Miami, Estados Unidos, sin embargo la pandemia provocó que el proceso se extendiera.

Pablo Lyle AP (Alexia Fodere/AP)

Horas antes del veredicto, Lyle de 35 años tomó la decisión de ya no testificar. Y tras la declaración de la defensa y reproducción del video del ataque en la corte, el cual ha sido examinado de manera minuciosa, se determinó que el “jurado será instruido y deliberará este 4 de octubre”.

Los miembros del jurado han deliberado el destino del actor mexicano por el golpe mortal que le dio al automovilista Jesús Ricardo Hernández hace tres años. Una de las pruebas presentadas contra el mexicano es el video del momento, el cual ha sido verificado por el jurado cuadro a cuadro, segundo a segundo; este sin duda será clave para su decisión.

Los fiscales instaron al jurado a condenar a Lyle por homicidio involuntario, diciendo que el video muestra claramente que Hernández caminaba de regreso a su automóvil después de que salió en una intersección y reprendió al cuñado del actor por conducir mal. Posteriormente Lyle corrió hacia Hernández, de 63 años, y le dio un puñetazo. Hernández cayó al suelo, se fracturó el cráneo y murió cuatro días después en el hospital.

“Este video no es una escena de una telenovela. No es una escena de una película. No está ensayado. No es un guion. Es real”, dijo la fiscal Gabriela Alfaro al jurado durante los argumentos finales. “Te muestra que lo que él estaba sintiendo no era miedo. Era ira. No era necesario protegerse a sí mismo ni a nadie en ese automóvil”.

La defensa de Pablo Lyle

Mientras que el abogado del actor, criticó a Hernández como el instigador, y resaltó que el hombre golpeó el vidrio de el lado del conductor de la camioneta de la familia Lyle, aterrorizando a los niños que estaban adentro. “Mirando el video, el señor Hernández está tratando de abrir la puerta”, dijo al jurado el abogado defensor Philip Reizenstein.

Cuando Lyle salió, dijo el abogado, vio a Hernández alejarse y no tenía idea de si podría regresar a su auto para agarrar un arma. Fue una decisión de una fracción de segundo, tomada para defender a su familia, dijo.

Este martes el jurado de 6 personas regresará va a deliberar, y si Lyle es declarado culpable se enfrentaría a 15 años de prisión.