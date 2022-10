En Fotos: Novia es plantada el día de su boda y decide continuar con la fiesta

Hace unos días, una chica se hizo viral cuando a través de las redes sociales mostró su historia, y es que al parecer a su pareja le dio pánico la idea del matrimonio justo en el día de la celebración cuando ya estaba todo listo.

Sin embargo, lo que sorprendió a todos fue la actitud de la joven llamada Kayley Stead, pues decidió secarse las lágrimas y junto a sus amigos y familiares continuar la fiesta, lo cual fue catalogado como una acción “muy valiente”.

Asimismo, en su cuenta de Instagram se pueden apreciar algunas imágenes antes del día en que uniría su vida con su ex prometido, mostrando desde el anillo de compromiso que fue entregado hace aproximadamente dos años, hasta su despedida de soltera y vestido.

Sin embargo, aunque no se pudo llevar a cabo de la manera esperada, de igual forma logró disfrutar, y decidió compartir con sus seguidores lo que ocurrió ese día. “‘Aquí es donde los momentos se convierten en recuerdos’ ¡Puede que el día no haya sido lo que originalmente planeé pero al menos puedo mirar hacia atrás sin sentir una tristeza completa!”, y de igual manera, también comentó que a pesar de todo no podía dejar que sus planes cayeran abajo.

“Así que era una novia plantada y desafortunadamente mi*rda, le pasan cosas a la gente. Aunque el día no estaba planeado, no podía dejar que el trabajo duro que puse en este día y una buena fiesta se desperdiciara. El día estuvo lleno de muchas risas y muchas lágrimas”.

Por otro lado, la originaria del Reino Unidos también aprovechó para dar gracias en otra publicación a todos los que le ayudaron ese día a no sentirse tan triste y apoyarla a pensar de todo, en especial a su padre y hermano quienes estuvieron siempre con ella.

“Solo quería dar un momento para agradecer a los grandes hombres que están en mi vida y que también me llevaron a través de uno de mis días más difíciles. ¡Mi papá y mi hermano! Todo el mundo ha soñado con su primer baile, sin embargo, el mío no fue con mi marido, sino con los hombres que siempre atesoraré”.

Las reacciones de los usuarios no se hicieron esperar, pues muchos de ellos le resaltaron la valentía por siempre mostrarse fuerte y celebrar pese a la situación que estaba pasando, mientras que Kayley asegura que seguirá intentando descubrir quién es.

“Tiendo a no mostrar mi lado más vulnerable a un montón de gente, pero en este día estaba en mi más vulnerable momento frente a un montón de personas y me sorprendió lo segura que me sentía con todos allí. De esta experiencia he aprendido que necesito seguir haciendo esto más, ponerme ahí fuera y descubrir quién es Kayley 2.0″, escribió.