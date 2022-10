Edgar Barrera lleva su sueño americano a las alturas sin olvidar sus raíces

Con apenas 32 años, Edgar Barrera, ha conquistado los oídos de todo el mundo con sus letras. Aunque nació en Texas, creció en Tamaulipas, donde forjó su carrera como compositor y productor que lo ha llevado a conseguir varios premios, como Latin Grammy. Entrevistamos al prolífico compositor desde Miami, Florida, donde radica ahora, para hablar de sus logros, sueños y momentos que lo hacen ser el productor de moda; también, de las inquietudes que tiene, como impulsar a nuevos compositores latinoamericanos.

Entre sus intérpretes están Madonna con Medellín, Ariana Grande con Boyfriend, Maluma con 11 PM, Christian Nodal con No te contaron mal y Jennifer Lopez con El Anillo entre otros; además, Camila Cabello, Camilo, Ozuna, Marc Anthony, entre otros.

Edgar Barrera en pocas palabras es, “muy intenso y perfeccionista, siempre me gusta tener el control y, últimamente he dejado que las cosas fluyan”, compartió al iniciar la entrevista.

Con un reconocimiento en la industria musical, por sus trabajo como productor, compositor y músico, antes de arrancar de lleno con la charla reveló que se quedó con el sueño de trabajar con Vicente Fernández. También espera concretar algo con Bruno Mars y Dua Lipa.

“Vicente Fernández, es y fue, un artistazo que admiro mucho, que en paz descanse el maestro. Estábamos en pláticas para trabajar un disco, lamentablemente se enfermó y ya no pudimos llevarlo a cabo. Estuvimos en contacto con la disquera, y cuando me preguntaron cuánto iba a cobra por producir el disco, yo les dije: ‘¿cuánto tengo que pagar yo para hacer ese disco?, dígale que yo se lo regaló’. También me encantaría trabajar con Maná, con quien crecí escuchando sus canciones”, recalcó.

Edgar Barrera obtuvo 12 nominaciones para los Latin Grammy en 2020, ahora va por nueve, que lo convierte en uno de los protagonistas para esta edición 2022.

“Cuando uno planea la cosas no salen y siempre voy a oídos, sin planear nada solo que fluyan solas las cosas. Este año me tocó trabajar con artista con los que no había trabajado como Camila Cabello y Grupo Firme con la canción Ya súperame, eso me emociona, porque es hacer canciones con artistas diferentes”.

Al preguntarle qué tanto se involucra con el artista respondió de manera directa, “como productor uno piensa que solamente es producir una canción, pero el trabajo va más allá de eso. Me toca ser psicólogo y niñero con algunos artistas, pero me gusta ser amigo personal. Ellos me cuentan cosas privadas, eso ayuda al momento de escribir o crear una canción para ellos. Tengo que conocerlos para meterme en su piel y pellejo. Por ejemplo, en el caso de Christian Nodal somos amigos muy cercanos y ya nos entendemos súper bien; igual pasa con Maluma y Camilo”

Top productores latinos

Nombres como Edgar Barrera se suman a los genios detrás de éxitos, como Ovy On The Drums y Sky.

“Ovy y yo somos muy amigos, estamos trabajando juntos en un tema, una producción que también me tiene muy contento, es la primera vez que trabajamos de manera más formal. Nos conocemos desde hace cinco años, verlo crecer y que esté nominado e bueno para todos. Tenemos una comunidad en Miami, de compositores y productores muy unidos. Somos parte de una generación que más que rivales, somos amigos para trabajar en pro de la música latina”, finalizó.

Edgar Barrera, el genio detrás de las canciones más populares. artistas (Foto: Instagram.)

Edgar Barrera, momentos de su trayectoria

Inicio. Thalía fue la primera artista internacional que le grabó una canción. La canción se llama ‘ Ojalá ’ que es parte de su álbum Habítame Siempre .

Thalía fue la primera artista internacional que le grabó una canción. La canción se llama ‘ ’ que es parte de su álbum . Referencia. Un común denominador de todas sus canciones es que siempre trata de que las letras sean honestas, melodías fáciles de aprender y que cuenten historias reales con un lenguaje sencillo.

y que cuenten historias reales con un lenguaje sencillo. Productora. Edgar Carrera creó Border Kid (Niño de la frontera) para impulsar a nuevos talentos.

9 nominaciones al Grammy Latino entre ellas Productor del Año, Grabación del año, Álbum del año, Canción del año, Mejor canción pop, Mejor canción regional mexicana.

entre ellas Productor del Año, Grabación del año, Álbum del año, Canción del año, Mejor canción pop, Mejor canción regional mexicana. Carrera. Ariana Grande, Maluma, Jennifer López, Madonna, Marc Anthony y Alejandro Sanz son algunos de los artistas que han interpretado los temas escritos por este mexicano.

Residencia. Edgar Barrera decidió hace más de diez años cambiar su vida al mudarse de Tamaulipas a Miami, con la idea de lograr el sueño americano

Logros. Es uno de los realizadores de mayor impacto entre la comunidad musical; nominado en 9 categorías para los Latin Grammy 2022

