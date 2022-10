Maca Carriedo reveló que Sergio Zurita la acosó sexualmente cuando trabajaron juntos

Maca Carriedo se vio en cierto modo acorralada en la pasada entrega del programa “La Saga” de Adela Micha, cuando Fausto Ponce reveló la enemistad que existía entre ella y Sergio Zurita.

El tema surgió cuando Adela Micha le preguntó al presentador cómo estaba su relación con Sergio Zurita, ya que ambos trabajaron juntos en la radio en “Dispara Margot, Dispara”, a lo que Fausto Ponce reveló que ya no hablan, pero que no estaría muy contento en saber que ahora trabaja con Maca Carriedo.

Ante esa afirmación, Adela Micha quiso saber el motivo de ello, por lo que Maca decidió contar que eso se debía a que cuando tenía 26 años, y estuvo trabajando radio en “Dispara Margot, Dispara”, supliendo a Claudia Silva, Sergio Zurita la acosó sexualmente.

También te puede interesar:

Un repaso por la historia de amor de Maca Carriedo y Paola Gómez

¿Humberto Zurita y Sergio Zurita son familia?

Ela Velden y Sergio Zurita viven un amor libre

Sergio Zurita invitó a Maca Carriedo al cine, pero la llevó a su casa donde la encerró

Maca Carriedo relató que ella conocía a Sergio Zurita desde hace años, antes de ingresar a “Dispara Margot, Dispara”, y de hecho fue él quién la invitó al programa para suplir a Claudia Silva durante una semana.

Entonces, un día la invita a salir, pero ella dejó en claro que aceptaría como amigos: “Entonces me dijo: ‘Oye, ¿por qué no nos vamos a comer y luego vamos al cine?’. Yo dije: ‘Vamos porque me caes muy bien y eres mi cuate’, y pues él tenía otras intenciones”.

Luego de comer notaron que faltaba mucho para que empezara la función, entonces Sergio Zurita la invitó a su casa a esperar allá, ya que vivía cerca de la plaza, Maca Carreido aceptó puesto que no pensaba que él tuviera “siniestras intenciones”.

Entonces al estar en su casa, cerró con llave y le propuso que se besaran, y le dijo que él se imaginaba que ella se vería increíble desnuda, Maca Carreido le pidió no seguir y que la llevara de regreso a su casa: “Le dije: ‘Ya en serio, abre y llévame a mi casa’, yo no traía ni coche”.

Después de eso, Sergio Zurita la trató como si ella fuera su peor enemigo, y le contó a Fausto Ponce una versión diferente de lo sucedido. Maca Carriedo asegura que no había contado esto antes públicamente, porque a ella Sergio Zurita le “vale madres”.