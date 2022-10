“Mía Mía” de Kenia Os supera los 3 millones de reproducciones en YouTube

Kenia Os se posiciona en las plataformas digitales con su nuevo tema musical “Mía Mía”. La cantante de 23 años es nacida en Sinaloa, México y es considerada como una de las mayores influencers en internet de la actualidad. Comenzó su canal de YouTube hace 17 años y tiempo después se integró al Jukilop, encabezado por Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja, donde por diferencias decidió salir en el año 2018. Desde entonces se presenta como solista consolidando cada vez más sus seguidores.

Kenia OS hace historia con su sencillo "Mía Mía" y se convierte en el mayor debut en solitario por una artista mexicana en Spotify.



Logro más de 867,805 streams. pic.twitter.com/xBr4VpeSaW — Pop Latin Central (@PopLatinCentral) October 1, 2022

Con canciones como “Toketeo”, “Joder” ft Snow Tha Product, “Se fue la Luz”, “Los Santos” y otras, se ha dado a conocer en redes sociales. Ahora se roba la mirada con más de 3 millones de reproducciones en YouTube con su nuevo tema Mía Mía. Este sencillo, lleva su quinto día en el top 200 de Spotify México y se encuentra en la posición 61 con 229,420 streams. Hasta el momento cuenta con 4.5 millones de suscriptores.

La reacción de los seguidores de la cantante no se hicieron esperar y surgieron comentarios de sus fanáticos quienes aspiran llegar a los 4 millones de reproducciones. “Vamos keninis sigan reproduciendo sí podemos”, “Keninis logremos los 3.5 vamos para que mañana lleguemos a los 4 millones que dicen activemonos”, “Tenemos que reproducir, en todos nuestros dispositivos posibles keninis”, “Keninis lo hizo de nuevo, Nini la va a romper, dedos turbo, interactuen, like y compartan,no coloquen emojis en sus comentarios para que no bajen las vistas. A seguir apoyando esta joya”, son algunos de los comentarios.

“Mía Mía” supera a “Plutón” y a “Mi Salida Contigo” ahora es la segunda canción más popular de @KeniaOS en Spotify. pic.twitter.com/hdnEn24FhT — Kenia Report (@KeniaOsReport) October 5, 2022

Kenia Os interpreta el tema principal de la novela de Televisa, “Contigo sí” y en 2021 su concierto MelanKOs rompió el récord de concierto virtual con más espectadores de Latinoamérica. La cantante mexicana recientemente se vio obligada a no asistir a los Premios Juventud 2022 por su positivo a Covid-19.

hoy es el estreno mundial de “MÍA MÍA” de Kenia Os. 🫧🤍 pic.twitter.com/QzqEWT1yhP — mariana (@marianakenini_) September 29, 2022

Kenia Os y la también cantante mexicana Danna Paola, han logrado entrar al top 50 de su país natal. Este se considera el chart más difícil de posesionarse un artista en toda Lationamérica al competir con el género reggaetón.