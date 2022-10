¡Viva el héroe! Perrito adoptado por gasolinera defiende a trabajador de asalto

Las mascotas son animales que dan todo por sus dueños. Pese a los malos tratos, los perritos buscan defender a las personas que cuidan de ellos. Tal como el lomito que decidió “regresar” el favor que una gasolinera hizo por él.

Te recomendamos: ¡La descubrieron! Empleada se escapa del trabajo y se encuentra a su jefe en el mismo avión

Gerardo Aguilar utilizó su cuenta de Facebook para compartir el momento en que un par de delincuentes intentaron asaltar a un empleado del establecimiento . Los maleantes desconocían de Randy, un canino adoptado por la gasolinera:

“Lo alimentamos, lo bañamos y lo vacunamos”, dijo Aguilar, dueño de la estación a un medio local. Asimismo el trabajador aseguró que “Lo adoptamos. Ahora él vive aquí, y todos los trabajadores lo cuidan”.

Una noche, un par de personas corrieron a la gasolinera para agredir a un trabajador. Los rateros intentaron despojar a la víctima de todas sus pertenencias. Al oponerse, un agresor golpeo al hombre. Por fortuna, Randy escuchó el ruido poco común y salió a ver qué ocurría.

Al descubrir a “su compañero” en el suelo, el lomito corrió en ayuda de este y comenzó a ladrar contra los ladrones. El asalariado logró levantarse del suelo y ahuyentó a los hombres, quienes decidieron abortar la misión ante el peligro del canino.

Hasta el momento, la grabación suma más de un millón de reproducciones. Algunos de los mensajes que se pueden leer en la publicación son: “Por eso amo a los perros son tan leales que no dudan salir a dar la cara de a como les toque”, o “Dios, espero q el señor proteja al perrito y no lo deje ahí, no vaya a pasar como en otro, q ayudo a un wey, y el pendejo no ayudo al perrito y los maliantes lo mataron después, no hay q ser malagradecidos y hay q protegerlos también”.

Lo más visto en Publimetro TV: