“Enojada y tiste”, así se sintió Stephanie Salas con Sylvia Pasquel luego de que le ocultó una verdad

Sylvia Pasquel confesó detalles íntimos de su vida personal, como su relación con su primera hija Stephanie Salas con quien asegura no tiene la mejor relación posible. La actriz recientemente estrenó su propio reality show en Netflix llamado: “Siempre reinas”, la producción cuenta además con la participación de Lorena Herrera, Lucía Méndez y Laura Zapata.

En el segundo capítulo de la serie, titulado “La vida ya llegó”, Pasquel fue capturada conversando con Lorena y ésta le pregunta que si se llevaba bien con su hija, a lo que Sylvia inmediatamente reveló que no siempre lo ha logrado porque ambas no ven las cosas de la misma manera.

Uno de los temas más álgidos de la relación entre madre e hija ha sido la muerte del padre de Stephanie: Pasquel dijo que prefirió ocultarle el hecho, cuando estaba ocurriendo para proteger a su primogénita.

“Yo estaba de gira, estábamos en Guadalajara, y ese día me habla mi mami y me dice: ‘Pues qué crees, que se murió Micky’. Y le dije, ‘te encargo a mi hija’. Mi hija tenía 8 años, Lorena”, le comenta a su compañera de show. “No iba a mandar a mi hija sola en un avión, a los 8 años a ver que su papá se murió”, precisó.

La actriz dijo que asistió al velorio sola y al cabo de varios días buscó la forma de comunicárselo a su hija procurando que la noticia le impactara lo menos posible.

“Habría pasado 4 o 5 días, máximo una semana en lo que ella supo que su papá había muerto. Y fue un trauma para ella, o que yo cree un trauma. La decisión la tome por AMOR”.

La propia Stephanie ha dicho ante los medios de comunicación que se sintió molesta y triste porque no se le dio la oportunidad de despedirse de su padre.

“Por un tiempo se me ocultó la muerte de mi padre y me enojé porque cómo es posible que nadie me haya avisado, que no lo puede ni ir a despedir”.

Sin embargo, el hecho de haberle negado una verdad que a Stephanie Salas le correspondía saber de inmediato, es una decisión que como madre, a Pasquel le ha tocado pagar un precio muy alto pues su hija y nietas no la toman en cuenta para reuniones familiares.

“Digamos que ya hacen su mundo aparte, como que de repente me siento un poco excluída. Las veo que hacen muchos planes entre ellas tres, y no me toman en cuenta, como si no existiera”, comentó.

Vale recordar que la hija mayor de Silvia Pinal procreó a Stephanie junto a Miky Salas, en una relación que duró sólo un año.

A pesar de las diferencias que existen con Salas, Pasquel está segura que ha hecho un gran papel como madre.

“Yo veo a mi hija, una muchacha comprometida que ha hecho un muy buen papel como madre también con sus hijas y es ahí donde te das cuenta que lo que hiciste, lo hiciste bien”