Mario Bautista llega con ‘Cabrón Yo Puedo’

El cantautor y empresario Mario Bautista presenta su más reciente sencillo titulado ‘Cabrón Yo Puedo’ con el cual busca motivar y ayudar a la gente para poder enfrentarse a todas las adversidades y miedos que se les presentan, “Esta canción es regional con trap pero con ese mensaje que muchas veces nos hace falta cuando las cosas se ponen difíciles, pero de ahí se aprende la lección y seguimos adelante, al final del día sí se puede, es importante recordarles que sí podemos con las circunstancias que se nos presenten en la vida porque con eso podemos aprender, evolucionar y mejorar, así nació ‘Cabrón Yo Puedo’”. Cabe recalcar que este sencillo nació en pandemia, misma que le ayudó con el proceso creativo, “del caos nacen cosas creativas, dentro de todo lo malo hay un amanecer”, dijo.

Dentro del proceso de composición, Mario señaló que se inspira en cualquier cosa, desde sus vivencias hasta cosas que crea en su cabeza, “Me inspiro hasta en algo que imagino, he escrito canciones de desamor sin estar enamorado, a veces es algo inventado, imaginativo pero con ‘Cabrón Yo Puedo’, vino desde el corazón y de esos momentos por los que he pasado”.

Mario Bautista presenta el tema ‘Cabrón Yo Puedo’. / Foto: Cortesía

Asimismo, mencionó que no se pone metas con respecto a números y reproducciones, le gusta establecer metas personales, “Me encantaría tener un show en un país que no cante mi idioma, como humanos vamos evolucionando, la persona que soñó con esta meta recorrió un camino que le dio experiencia, sabiduría y conocimiento y cuando logra esa meta ya es otra persona y por lo tanto generamos nuevas metas, estamos en esa constante evolución”, dijo el cantante.

Bautista agregó que lo que más ama de hacer música es crear esa conexión con las personas, “La música es el medio pero el fin es aportar, aportarle al prójimo y a la humanidad, somos ese amor que dejamos en otros y con la música lo puedo hacer, con una persona que haya ayudado, me encanta”.

El cantautor comentó que durante sus casi 10 años de carrera artística, han habido varios momentos especiales que lo han marcado pero sin duda hay dos que son sus favoritos, “A nivel personal, cuando le di una casa a mis papás y entró mi abuelita a su cuarto y voltearla a ver con esa cara de felicidad, fue un sentimiento increíble y a nivel profesional las veces que me presenté en el Auditorio Nacional”.

Mario Bautista presenta el tema ‘Cabrón Yo Puedo’. / Foto: Cortesía

También platicó que escucha música de todo tipo porque lo usa como retroalimentación pero actualmente, Rosalía es de sus artistas favoritas, además, dijo que Chris Brown, Michael Jackson, Justin Bieber, Bruno Mars y Justin Timberlake, lo han acompañado durante toda su vida, “Cuando conectas con un artista se vuelve parte de tu vida, soy un poquito de ellos y han sido inspiración en mi vida”.

De igual manera reveló que cree en la disciplina, paciencia y consistencia las cuales te preparan para una oportunidad “Creo que existen las oportunidades y hay estar preparado para las mismas”. Por otro lado, compartió que a finales de octubre, planea lanzar el proyecto de la buena vibra con a tarjeta Broxel, la cual llegará con anuncios promocionales junto a sus bautisters. Por último, Mario Bautista compartió un consejo, “Agradece, así sean cosas chicas porque hay veces que damos las cosas por sentado y no lo valoramos, a través del agradecimiento he encontrado en darle sentido y más valor, con eso me siento más pleno”, expresó.

Mario Bautista presenta el tema ‘Cabrón Yo Puedo’. / Foto: Cortesía

