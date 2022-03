Mario Bautista y Piso 21 pondrán a todos sus fans a hacer “La Tarea”

El cantante mexicano Mario Bautista y la agrupación colombiana Piso 21 unieron fuerzas para una nueva colaboración, la cual pondrá a todos sus fans a hacer “La Tarea”. Por otro lado, la canción pertenece al álbum ‘5′, el segundo disco de estudio del mexicano, añadiendo a lo anterior, el tema fue grabado en 2020 pero estaban esperando el momento necesario para que saliera a la luz.

Mario Bautista y Piso 21 estrenan la canción y video musical para “La Tarea”. / Foto: Cortesía

Asimismo, Mario explicó el proceso creativo y reveló que primero hubo una versión principal, cuando se dio cuenta que sus amigos del grupo colombiano eran los indicados para la canción, además, Piso 21 tuvo una participación especial en el video musical ‘Sin Tu Amor’ de Bautista estrenado en 2016, lo que lo hace aún más especial porque se trata de un tema entre amigos. “‘La Tarea’ tiene un beat sabroso que hará bailar a todo el mundo”, expresó el mexicano.

Ve el video musical para ‘La Tarea’ en YouTube:

“El tema fue grabado hace un rato, pero incluso suena muy actual, esa es la idea, colocar temas que en 10 años la gente las siga bailando, escuchando y escuchando, la grabamos hace un par de años, los hits son los que se posicionan en el número uno, pero los éxitos son las canciones que se siguen quedado por años”, reveló Piso 21. Por otro lado, la canción fue grabada en pandemia, pero como se trata de música, cada integrante del grupo pudo trabajar por su parte y agregaron que en lo creativo fue de las mejores cosas por las que pasaron. En el caso de Mario, con el confinamiento, pudo concentrarse un poco más debido a que todo se detuvo, “Al final del día, te das cuenta que puedes ser productivo de cualquier lugar en donde te encuentres”, agregó el mexicano.

Con el lanzamiento de un nuevo tema, también vienen preocupaciones y revelaron que cuando estrenan una canción a la par les da miedo porque no saben que es lo que va a pasar y cómo es que la gente va a reaccionar “Hay artistas que no les gusta leer comentarios o reacciones pero en nuestro caso nos gusta leer todo para saber lo que piensan de nosotros y al final, si es algo malo no nos afecta, porque sólo nos gusta tomar lo bueno y se trata de eso” comentó Piso 21.

Escucha ‘La Tarea’ en Spotify:

Por último, los artistas enviaron un mensaje especial a todos sus seguidores “Vayan al colegio a hacer ‘La Tarea’ para que pasen el año, esa es la verdadera tarea, estamos muy felices con el resultado y les agradecemos mucho por escucharla, esperemos que la disfruten”.

Planes para 2022

En el caso de Mario Bautista, se encuentra promocionando su álbum ‘5′ al igual que la promoción de ‘La Tarea’ y se encuentra preparando su gira, la cual está preparando en conjunto con el coreógrafo Misha Gabriel, quien estuvo en el montaje de la última gira de Michael Jackson, This Is It.

Por el lado de Piso 21, revelaron que en las próximas semanas saldrá su nuevo sencillo en colaboración con un puertorriqueño, además se encuentran nominados en dos categorías de los Latin American Music Awards y asistirán a Las Vegas para cantar junto a Gerardo Ortiz, este año planean lanzar un nuevo álbum y revelaron en exclusiva que se presentarán en el Auditorio Nacional.

Añadiendo a lo anterior, un dato curioso es que la primera vez que Piso 21 pisó el Auditorio Nacional, fue en el primer concierto de Mario Bautista ahí, y les gustaría que ahora el que los acompañe en este recinto sea el mexicano.