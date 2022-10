LAGOS presenta el sencillo ‘Permanente’

El dúo venezolano Lagos conformado por Luis Jiménez y Agustín Zubillaga presenta su más reciente sencillo titulado ‘Permanente’ y se alistan para su primer concierto en la CDMX el próximo 8 de octubre a realizarse en el Auditorio BB, en entrevista, revelaron que este sencillo será presentado por primera vez en vivo en dicho show y además, contarán con la presencia de Nicole Zignago como artista invitada.

Lagos presenta su más reciente sencillo ‘Permanente’. / Foto: Ocesa

Luis compartió que este concierto es su debut y justo coincide en vísperas de su cumpleaños, por otro lado, señaló que contarán con varios invitados especiales, “Va a ser la primera vez que cantaremos las canciones con invitados, vamos a hacer algo que no hacemos todo los días y será la primera vez que cantemos ‘Permanente’ en vivo”, por otro lado, los cantantes revelaron si es que existe presión o miedo al estrenar un nuevo sencillo, “si existe pero hay que hacer caso omiso a eso porque primero que todo lo bueno que nos ha pasado ha sido no comparándolo con nada, en realidad simplemente volver a lo más importante, que es que es lo que se siente auténtico y se siente bien”, agregó.

También mencionaron que el trabajo de un artista es darle a la gente algo que no saben que quieren entonces se trata de proponer y sorprender, “Tratamos de no tener ese tipo de expectativas de números obviamente hay una parte de ti muy aquí atrás que tratamos de reprimir que ojalá pudiéramos lograr esto o esto, pero tratamos de no centrarnos en eso, se trata de disfrutar el proceso y hacer una canción que conecte con la gente”, dijo Agustín.

Lagos presenta su más reciente sencillo ‘Permanente’. / Foto: Cortesía

A la par, ambos artistas revelaron como se enamoraron de la música, en el caso de Agustín, mencionó que desde muy pequeño tomó clases de violín y piano, “Poco a poco te vas enamorando, y te das cuenta que la música es de las pocas cosas que nos separa a los seres humanos de los animales, es como de las cosas más sublimes, es un acto de creación pura, es una cosa muy loca, son unos sonidos que son armónicos entre sí, si te pones a pensar en realidad la música es algo muy loco”, por el otro lado, Luis reveló que fue obligado a entrar a clases de piano a los 4 años pero en todos sus cumpleaños, le pedía a su papá, que lo sacara porque no le gustaba y a los 12 años lo sacó de esas pero en su lugar le contrató clases de guitarra y fue ahí cuando se enamoró de la música.

También compartieron que una de sus metas sería llenar el Auditorio Nacional y en el caso de Luis ganar ‘Person of the Year’ de los GRAMMYs, para finalizar, revelaron que se encuentran en los preparativos de su próximo álbum pero también estrenarán varios temas antes de ese lanzamiento. Por último, dijeron que Lasso, uno de sus mejores amigos y con quien escribieron el éxito ‘Ojos Marrones’, les dio uno de los mejores consejos de su vida, “‘Siempre estás a una canción de que cambie todo’, en pocas palabras se trata de no darse por vencido, se trata de seguir porque eventualmente todo puede resultar”.

