Señalan a Yolanda Andrade de estar detrás de las acusaciones en contra de Verónica Castro

Verónica Castro, la reconocida actriz nacida en Ciudad de México quien también es cantante y presentadora de televisión, es una de las figuras más reconocidas de las telenovelas a nivel internacional. En este momento atraviesa una controversia, al ser acusada de acoso a menores. Este hecho fue revelado por medio de un video que circuló a través del canal de YouTube llamado Productora 69 en el programa “En Shock’'.

La actriz mexicana es señalada de tener conversaciones inapropiadas con niñas.

Ante este polémico tema, Verónica Castro reaccionó en redes sociales. Repudió la actuación de los presentadores de “En Shock” en relación a las supuestas conversaciones pasadas de tono con menores de edad. “Mirenlos y grábenlos bien porque son los que se dedican a destruir a todo el mundo por un pago de ya saben quien. Pobres, tener que llevar un pan amargo a su casa para poder comer. Perdónalos Dios mío” , refirió la actriz a través de su cuenta de twiteer.

Mirenlos y grabenlos bien porque son los que se dedican a destruir a todo el mundo por un pago de ya saben quien. Pobres, tener que llevar un pan amargo a su casa para poder comer. perdona los Dios mio. pic.twitter.com/rTZ4Akggks — Verónica Castro (@vrocastroficial) October 4, 2022

Yolanda Andrade detrás de las acusaciones contra Verónica Castro

Verónica Castro no dudó en dar el nombre de quien sospecha pudiera estar detrás de todo este rumor. La cantante de “Soy Celosa”, señala a la también actriz y conductora Yolanda Andrade de ser la creadora de este conflicto y provocar el repudio de sus seguidores.

En medio de este tema los internautas reaccionaron. “Es algo muy grave lo que se dice, si no hay verdad, demanda y eso demuestra lo inocente que eres, el que calla otorga, no por ser famosa es inocente, son niñas eso no se olvide”, “Con todo respeto Señora, Usted ya deje que ladren, para que se toma la molestia de contestar y aclarar cosas que ni al caso. Ya no haga caso y viva su vida tranquila. Dios la bendiga”, “Señora no vale la pena hablar de este tipo de personas, su gente está y este tipo de polémicas y notas siempre va a existir no les de importancia, no lo merece, no se rebaje a ese nivel y simplemente réstele importancia a lo que digan”, fueron algunos de los comentarios.

No sé qué piensan ustedes de lo que dice esta persona, pero parece que también ya le están pagando a Tiara te sigue lastimando niñas que eran sus amigas y que tiene la misma perversión que las otras. Tengan cuidado los demonios se meten como la humedad. pic.twitter.com/h9worgyT2q — Verónica Castro (@vrocastroficial) October 4, 2022

Inmediatamente Yolanda Andrade dio su opinión en una entrevista ante los señalamientos en su contra y expresó que no tiene nada que ver en lo que se le acusa a Verónica Castro ya que es una acusación arriesgada si no se tenían pruebas del caso.