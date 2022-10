Alessandra Rosaldo habla sobre la salud de Eugenio Derbez: “tiene dolores nuevos”

Alessandra Rosaldo habla en exclusiva para Publimetro sobre la salud de Eugenio Derbez

Eugenio Derbez se encuentra totalmente enfocado a su salud, después de que a finales del mes de agosto sufriera una caída que le provocó una grave fractura en el hombro, por la que tuvo que ser sometido a una delicada cirugía.

Así se mostró Eugenio Derbez por medio de la transmisión en vivo.

La esposa del comediante, Alessandra Rosaldo habló con Publimetro sobre cómo va el proceso de recuperación de Derbez.

“Ahí va justo lo empece a llevar a sus fisioterapias y va mucho mejor, lento, pero muy bien. Ahora que ya comenzó hacer ciertos ejercicio y movimientos, ya tiene dolores nuevos, pero va mejor y está avanzando, es un proceso lento”, explicó la integrante de Sentidos opuestos.

Y resaltó, “pero está muy motivado con la fisioterapia y enfocado en en recuperarse, ¡muy enfocado!”

Eugenio Derbez y su esposa Alessandra Rosaldo

También te puede interesar:

Video: Revelan imágenes de la recuperación de Eugenio Derbez

Eugenio Derbez comparte descripción gráfica de su accidente

Eugenio Derbez llegó al hospital debido a que fue golpeado por su hijo

“Tuve más de 15 fracturas”, Eugenio Derbez habla de su fatal accidente

Dos semanas después del accidente Eugenio Derbez reapareció en redes sociales para hablar de lo sucedido. Visiblemente cansado, el actor agradeció todos los mensajes de amor y cariño, y explicó que lo “han mantenido sedado por los dolores tan fuertes que ha tenido debido a la operación, y que prácticamente ha estado dormido todo el tiempo”

Y agregó, “estoy intentado explicar el porqué pasaron las cosas. Estuve trabajando mucho y prácticamente no estuve en mi casa durante seis meses, solo venía a mi casa a cambiar la maleta. Estaba muy feliz por el trabajo pero sentí que no tenía vida y creo que este accidente fue un mensaje del Universo para poder parar”.

También explicó que antes del accidente estuvo haciendo cosas muy arriesgadas y que no le había pasado nada, para después decir qué le pasó.

“Mi hijo (Vhadir Derbez) me convenció de ponerme un visor y de repente tuve este accidente estúpido, después de lo tres hospitales en los que he estado me han dicho que hay muchos accidentes debido a la realidad virtual. En el visor veía que estaba parado en un edificio como de 100 pisos y de repente me tropecé con algo y caí. En mí mente había una tabla, después me tropecé y la realidad virtual hace que yo caiga al vacío, lo que mi cerebro pensaba no coincidía con mi entorno y no sé como me moví y me caí”.

Eugenio también dijo que la caída le provocó que el húmero se saliera, y que pidió ser llevado al hospital de inmediato. “El dolor que sentía no lo puedo describir, no paraba de gritar”, reveló tras tener el brazo dislocado y las fracturas en el hombro.

Derbez fue operado en Los Ángeles, pero para llegar ahí tuvo que hacer un viaje de 12 horas. Además de que no fue operado de inmediato porque tenían que hacer un reconstrucción, debido a que tenía unas cinco fracturas grandes y 10 pequeñas, además de que no es seguro que recuperé la movilidad por completo, ya que eso se verá en las terapias.