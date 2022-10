‘Los de Abajo’ celebran 30 años a lo grande

‘Los de Abajo’ son una agrupación musical de ska mexicana, la cual cumple 30 años desde su formación y 20 años del lanzamiento de su famoso disco Latin Ska Force , la banda se ha caracterizado por mantener un mensaje de igualdad social a través de la música y el baile.

A partir de sus letras, ‘Los de Abajo’ confrontan a la indiferencia social respecto a diferentes temas, contradiciendo así la crítica sin participación, es por ello que su música se fundamenta como un acto de propuesta.

Los de Abajo (Cortesía)

“Somos embajadores de la música mexicana en el mundo. Conscientes de nuestras raíces y siempre en búsqueda de la experimentación artística.” — Los de Abajo

Como parte de la celebración, la banda se presentará en el festival ‘Latin Ska Force Festival Internacional’ , en donde contarán con un espectáculo conformado de invitados espaciales, además de interpretar ‘Latin Ska Force’ en su totalidad.

‘Latin Ska Force Festival Internacional’ (Cortesía)

El festival se llevará a cabo en el Deportivo Vivanco de la Alcaldía Tlalpan, desde las 12 pm, con un costo de recuperación de 150 pesos; asimismo asistirán bandas como Mostrad Plug, Golden Ganga, Los Cojolites, The Souls in my Mind, Chino y su Gala, Sam Sam, los Minions, entre muchos otros.

A pesar de todas las diferencias musicales que existen, ‘Los de Abajo’ promueven las diferentes directrices de la música mexicana, ya que como ellos remarcan, los músicos actuales son descendientes del rock, el mariachi, el mambo o la cumbia.

