Muse confirma conciertos en México: ¿cuándo y en qué ciudades se presentará?

La banda Muse anuncia más fechas para su gira mundial y en esta ocasión dan a conocer tres fechas para México, con la gira mundial Will Of The People que llegará en 2023. En medio del éxito global de su noveno disco de estudio Will Of The People, la banda de rock multi-Platino y ganadora del Grammy, Muse, ha anunciado tres fechas en México.

Reconocida como una de las mejores bandas en vivo en el mundo, Muse ha producido constantemente los shows más estimulantes e innovadores, y su gira mundial Will Of The People 2023 no será la excepción.

Muse son Matt Bellamy, Dominic Howard y Chris Wolstenholme. Desde su formación en 1994, Muse ha lanzado nueve álbumes de estudio, vendiendo más de 30 millones de copias en el mundo.

Su último disco Will Of The People debutó en el #1 en múltiples territorios, incluyendo el Reino Unido (su séptimo #1 consecutivo), Austria, Francia, Finlandia, Italia y Suiza. Su LP previo, Simulation Theory, debutó en el #1 en numerosos países y continuó el éxito de su producción de 2015, Drones, el cual llegó a ganar un Premio Grammy por Mejor Álbum de Rock, el segundo de la agrupación.

Muse ha ganado numerosos premios musicales, incluyendo dos Premios Grammy, un American Music Award, cinco MTV Europe Music Awards, dos Brit Awards, once NME Awards y siete Q Awards, entre otros.

¿Cuándo y donde se presentara en México?

Los boletos para el regreso de Muse a México estarán disponibles en Preventa Citibanamex el 14 de octubre a través de la Red Ticketmaster, mientras que la venta general comenzará al día siguiente.

18 de enero en el Estadio Banorte de Monterrey.

20 de enero, en la Arena VFG de Guadalajara.

22 de enero, en el Foro Sol de la Ciudad de México.

