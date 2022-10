Yolanda Andrade habla sobre la salud mental de Verónica Castro

Hace unos días se dio a conocer que Verónica Castro al parecer estuvo manteniendo conversaciones inapropiadas con algunas menores de edad, una información que se dio a conocer luego de que Jorge Carvajal lo exhibiera en el programa ‘En Shock’.

Lo cual tuvo una inmediata respuesta por parte de la actriz de 69 años, quien utilizó su cuenta de Twitter para criticar la manera en que llevan la información al público. “Mírenlos y grábenlos bien porque son los que se dedican a destruir a todo el mundo por un pago de ya saben quién. Pobres, tener que llevar un pan amargo a su casa para poder comer. Perdónalos Dios mío”.

Mirenlos y grabenlos bien porque son los que se dedican a destruir a todo el mundo por un pago de ya saben quien. Pobres, tener que llevar un pan amargo a su casa para poder comer. perdona los Dios mio. pic.twitter.com/rTZ4Akggks — Verónica Castro (@vrocastroficial) October 4, 2022

No obstante, las especulaciones han seguido inundando las redes sociales, y aunque no se tiene nada concreto, las opiniones divididas se mantienen en internet, algunos de hecho, confirman que la madre de Cristian Castro tiende a tener problemas mentales.

Con respecto a esto, Yolanda Andrade dio unas declaraciones relacionadas con el tema.

¿Qué dijo Yolanda Andrade sobre la salud mental de Verónica Castro?

Hace un par de años, corrió el rumor de que Verónica Castro y Yolanda Andrade mantuvieron una relación amorosa a inicios de los 2000′s. Sin embargo, Verónica lo negó.

A pesar de todo esto, Yolanda dijo que desconocía la información que otorgó ‘Tv Notas’, pero que con respecto a su salud mental, solo confirmó que la actriz “siempre fue de pocos amigos”.

“No conocí que fuera tan amistosa, que tuviera muchas amigas, en mi época cuando yo viví con ella, pero no, yo no sabía que se había alejado de sus amigas”, afirmó.

Por otro lado, con respecto al caso de abuso sexual que confirmó el periodista Jorge Carvajal, la conductora dijo que al tratarse de él y del Phillip, debe ser una muy buena fuente como para dar a conocer algo tan delicado al público.

“Pues yo creo que si la fuente fue productora 69, Jorge Carbajal y el Philip, es una muy buena fuente… la credibilidad no tiene precio, el prestigio que tiene este canal no tiene precio”, aunque también afirma que durante el tiempo que estuvo viviendo con ella, nunca vio algo que se relacionara con todo esto.

“Yo con el tiempo que la conocí, no existió nunca ningún tipo de esas cosas… De pronto idolatramos a gente y no sabemos si son capaces de hacer cosas, de pronto se dedican al tráfico de órganos o secuestro… no sé, no tiene nada qué ver que sea figura del espectáculo, que cante bonito, sea doctor o lo que sea”, finalizó.