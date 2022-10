El sueño de Don Omar es cantar con Arjona: “Voy a caminar con la sonrisa del niño más feliz del mundo”

El famoso Don Omar, confesó uno de sus más grandes sueños y es el cantar junto a Ricardo Arjona. El famoso reguetonero fue entrevistado en el programa de YouTube de Rodney Sebastian Clark Donalds, conocido como El Chombo quien le preguntó a qué artista admira, a lo que respondió sin titubeos:

“Tengo un sueño en mi vida y es cantar junto a Ricardo Arjona, el día que esto suceda en mi vida yo voy a caminar con la sonrisa del niño más feliz del mundo, por el simple hecho de que lo catalogo como un súper compositor, un súper arreglista, súper cantante, para mí es a otro nivel”, confesó.

Para Don Omar, participar junto a el guatemalteco es todo un reto. “Yo me iría a las aguas profundas de él”, precisó.

Sus 26 años de experiencia artística no le impiden salir de su zona de confort y atreverse a nuevos retos y es el de colaborar musicalmente con el intérprete de temas como “Señora de las 4 Décadas” o “Fuiste tú”.

“Esa sería la asignación de las asignaciones más grandes, sentarme a componer al lado de un caballero como Ricardo Arjona”, agregó en la entrevista el puertorriqueño de 44 años.

Las diferencias con Daddy Yankee: “Yo no soy empleado de él”

William Omar Landrón Rivera (su nombre de pila) también conversó con El Chombo sobre su enemistad con Daddy Yankee, según el cantante, las diferencias surgieron en el año 2015 cuando los artistas estarían juntos en “The Kingdom Tour”.

Al parece Daddy no era parte del proyecto musical sin embargo Don Omar accedió y éste al incorporarse criticó el adelanto que el intérprete de Danza Kuduro ya había adelantado junto a su equipo.

“Ramón (Daddy Yankee) llega de Europa y en nuestra primera reunión después de un mes de trabajo y pico lo primero que dice que no le gusta”, refirió . “Yo me levanté de la silla, dejé todo el mundo en la reunión. Me fui porque yo no soy empleado de él”, reveló Don Omar, dejando claro que éste fue el inicio de sus problemas.