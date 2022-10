Por qué Maribel Guardia rechazó trabajar en reality de Netflix “Siempre Reinas”

A días del lanzamiento del reality “Siempre Reinas”, nuevos datos han surgido sobre este cuestionado proyecto estelarizado por las actrices Lucía Méndez, Lorena Herrera, Sylvia Pasquel y Laura Zapata. Se ha rumorado que entre las integrantes del show surgieron rivalidades, incluso algunos críticos dijeron que la participación de Lorena de 55 años, la más joven de las protagonistas, estaba sobrando, ya que debió participar con actrices de su nivel.

Sylvia Pasquel, Laura Zapata, Lucía Méndez y Lorena Herrera. (Foto: Netflix.)

Lo cierto es que la propia Herrera confesó al periodista de espectáculo Gustavo Adolfo Infante, que el nombre de su colega Maribel Guardia estuvo en tapete para la participación pero ésta lo rechazó por otras razones de peso.

La también modelo originaria de Sinaloa, dijo que al momento de recibir la invitación Maribel ya tenía compromisos laborales adquiridos, entre esos las grabaciones de la telenovela Corona de Lágrimas 2 y su participación en la obra de teatro Lagunilla mi barrio.

“Inicialmente en el elenco había una persona diferente, entonces sí había un pequeño lazo ahí, era precisamente Maribel. Después ya no estuvo porque le salió la novela [Corona de lágrimas 2] y un proyecto con Albertano [Lagunilla mi barrio], entonces ya no pudo estar”, comentó actriz.

Aunque Herrera pertenece a otra generación de actrices aceptó participar en “Siempre Reinas” porque le llamó la atención trabajar con figuras como Méndez, Pasquel y Zapata, dijo que aceptó la invitación porque ya tenía lazos con Maribel quien decidió no avanzar en esta producción.

“Ya me habían llamado y yo estaba muy contenta con la idea, a final de cuentas cambió un poquito lo que es el casting y el elenco. Yo si me cuestionaba un poco eso [diferencia de edad] y mi marido me lo decía, como que yo soy de otra generación [...] y dirán qué hago ahí, pues ahí estoy y la pase sensacional”, dijo en entrevista.

Siempre reinas. (Foto: Netflix.)

“Siempre Reinas”, fue estrenado el pasado 2 de octubre. El producto audiovisual ha contado con gran atención del público quien se ha enterado detalles de la vida personal de cada una de las protagonistas.