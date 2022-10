TikToker pidió que la mantengan porque no le gusta trabajar: esta es su historia

La cercanía que brindan las redes sociales con otras personas ha permitido que muchos usuarios decidan “abrirse” emocionalmente en esos espacios de una forma tan honesta que a veces suele ser confuso.

Ese es el caso de la argentina Nahir Lorenzetti, cuyo usuario en TikTok es @asadodefasouwu, quien recientemente viralizó un video donde aparece llorando mientras dice que no quiere seguir trabajando porque “no le gusta”.

“Por favor, esto es un llamado a la solidaridad. Yo no haría esto si no fuera realmente urgente. Necesito que alguien me mantenga, porque no me gusta trabajar. Yo siento que nací para otra cosa. No sé, necesita una solución, es muy difícil todo esto”, dice.

Reacciones de los usuarios

Muchos usuarios ignoraron las lágrimas mostradas por la joven y decidieron hacer bromas en la caja de comentarios del video, que ya acumula más de 12 millones de reproducciones y más de 30 mil respuestas.

@r@emconsaa: “Hagamos un club. Somos una comunidad 🤣”

@Cristian gamarra: "millennias conociendo la vida real???😅"

@damian: "somos dos amigas, si conseguís un viejito avísame que yo te ayudo, de última si no te gusta el turno mañana yo lo hago sin problema 😂😂"

@Maira_Copetti : "te amo nani, cuando consiga trabajo te mantengo yo"

@Lucas: "😂😂😂😂😂😂 YO TE MANTENGO SI QUIERES. PERO LEJOS! 🤣🤣🤣"

doubledragontwins: "A nadie le gusta trabajar, pero mi reina hasta para ser influencer se necesita esfuerzo, :) encuentra tu sueño y lo que realmente te guste 🥰 goodluck"

¿Quién es Nahir Lorenzetti?

Haciendo una revisión en todos sus videos, se puede observar que Lorenzetti fue diagnosticada con esquizofrenia siendo muy joven y también es madre de mellizas que dio en adopción por esa misma condición.

“Soy desempleada, hago videos de YouTube, pero nadie los ve. Estoy medicada, hago meditación a diario, pero creo que nos sirve para una mierda”, explicó Nahir en su momento en algunos de sus primeros videos.

Añadió: “Yo creí que era una persona especial que podía ver cosas que los demás no podían ver, pero terminé yendo al psicólogo y me diagnosticaron esquizofrenia y a partir de ello todo fue en decadencia”.

En enero de este año ya le había pedido a sus seguidores que la ayudaran a pagar el alquiler de su residencia debido a que le suspendieron su cuenta de YouTube y le bloquearon las ganancias de ese mes.

Sus videos tienen un tono de humor sobre sus tragedias, sin embargo, para muchos usuarios no deja de parecer extraño la crudeza con la que habla sobre sus vivencias.

En TikTok acumula 275 mil seguidores, en YouTube cuenta con 98 mil suscriptores y en Instagram tiene 25.4 mil personas que la siguen.