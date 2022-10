La cantidad que pidió Sharis Cid para presentarse en los 90′s Pop Tour con DKDA

El grupo DKDA, quien surgiera de la novela del mismo nombre en 1999, tuvo un reencuentro durante el show de los 90´s Pop Tour en Monterrey, sin embargo una de la grandes ausentes de la reunión fue Sharis Cid.

"DKDA"

La actriz reveló a través de TikTok a qué se debió su ausencia en el concierto noventero, después de que un usuario de la red social le comentara, “¿es verdad que querías cobrar 50 mil pesos por presentación, y que como no te los dieron no te uniste a los 90´s pop?”.

A lo que Cid respondió, “claro que es cierto, por supuesto que es cierto que eso cobré. Oye viajar, vestuarios, maquillaje, peinado, deja tú, todo tu trabajo vale y vale mucho”. Y agregó, que ama cantar, pero “si algún día Ari y Bobo Producciones me quiere y me quieren pagar lo que pedí, feliz de la vida estoy ahí”. También dijo que su trabajo no lo haría gratis ya que su actuación cuesta y “bastante” debido a sus 28 años de carrera.

También te puede interesar:

Sharis Cid da las primeras declaraciones tras asesinato de su novio

Fuertes imágenes: Difunden video del asesinato del novio de Sharis Cid

Sharis Cid reacciona a la supuesta relación con Arturo Peniche

¿Quién integró el grupo DKDA?

Alessandra Rosaldo (Brenda), Ernesto D’Alessio (Mateo), Jan (Rodrigo), Verónica Jaspeado (Camila), Paola Cantú (Regina), Patricio Borghetti, además de Cid (Karla) protagonizaron la historia de siete jóvenes que formaron un grupo, pero que tras convivir siete años surgen envidias, enfrentamientos con los fanáticos y desilusiones de amor.

Este proyecto fue concebido inicialmente como una dramatización de la historia del grupo Timbiriche, quienes se habían reunido exitosamente para una gira en 1999 y 2000. La idea no se concretó, y la decisión fue crear un grupo ficticio que ocupase el lugar de Timbiriche dentro de la trama.

Así fue el reencuentro en Monterrey.