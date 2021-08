Así lucía Alessandra Rosaldo en ‘DKDA’, su debut en las telenovelas

Alessandra Rosaldo debutó en la pantalla chica a los 28 años

Aunque Alessandra Rosaldo no ha desarrollado una extensa carrera en la televisión, sí ha formado parte de exitosas telenovelas, como “Aventuras en el tiempo”, “Salomé”, “Sueños y Caramelos”; entre otras.

Sin embargo, uno de sus personajes más recordados es el de Brenda Sakal en “DKDA, sueños de juventud”; la telenovela en la que hizo su debut en la pantalla chica. Allí compartió créditos con Jan, Litzy, Eugenia Cauduro, María Sorté, Otto Sirgo, Nora Salinas, Luis Gatica, José Suárez, entre otros reconocidos actores.

La historia fue escrita por Susan Crowley bajo la producción de Luis de Llano Macedo. Alessandra aceptó el gran reto de darle vida a Brenda Sakal, una integrante de la agrupación musical “DKDA” y la villana de la telenovela que se aprovechó del protagonista haciéndole creer que lo amaba.

Así lucía Alessandra Rosaldo a sus 28 años – Foto: Instagram @tlnovelas_tv

El cambio más notorio en la actriz es sin duda su color de pelo, ya que en la actualidad lleva un castaño claro. Sin embargo, a sus 49 años Alessandra Rosaldo luce fantástica, además no podemos dejar de mencionar el gran carisma que la caracteriza.

Brenda (Alessandra) era novia de Rodrigo (Jan), quien en medio de la historia se da cuenta que ella lo engañó y utilizó para escalar en la industria artística. Aunque fue su primer papel en la pantalla, su impecable actuación le abrió las puertas para interpretar nuevos personajes en otros producciones mexicanas.

Alessandra Rosaldo en su primera telenovela – Foto: Twitter @SanchezRosaldo

Dos años después, Alessandra se sumó al elenco de la telenovela infantil “Aventuras en el tiempo” en el papel de La Flower, en donde compartió con Belinda, Christian Uckerman, Ernesto D’Alessio, Alejandro Speitzer, entre otros.

Su última aparición en la pantalla chica fue en la telenovela “Por ella soy Eva” en 2012. Sin embargo, la cantante también ha tenido sus pequeñas participaciones en cine, como en la película “No se aceptan devoluciones”, la cual fue protagonizada por Eugenio Derbez, su esposo y padre de su hija. Además, juntos han compartido a lo largo de dos temporadas en la serie de “De viaje con los Derbez” a través de Amazon Prime Video.

Aunque en los últimos días han surgido grandes rumores de separación, Eugenio desmintió la información ante los medios durante un pequeño encuentro en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. “Ella está ahorita por otro lado, documentando, y yo estoy ahorita con ustedes”, comentó el actor con sarcasmo y a la vez jocosidad.

En medio de la aclaratoria, Eugenio explicó que parte de su distancia ha sido por trabajo y no por problemas entre ellos. “Lo que pasa es que ha sido un año muy difícil porque he tenido que trabajar mucho, tuve una serie, luego una película, luego otra serie… Casi no he estado con ella en estos meses por ello”, añadió el productor.

Alessandra Rosaldo ha comentado anteriormente que cree que ya es hora de volver a los escenarios. Hace pocos días compartió con sus seguidores que estará presente en la gira de los 90’s Pop Tour, rememorando grandes canciones de “Sentidos Opuestos”.

Por otro lado, el mes pasado se estrenó el tráiler de “Melancolía” una película independiente de Jorge Xoxalpa, protagonizada por la actriz junto a Plutarco Haza y Laura Flores. En este filme Alessandra Rosaldo está debutando en su primera interpretación en inglés.

