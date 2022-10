“Si no me vas a dar un peso no vengas a reclamarme”, Karely Ruiz dice que sus ex no le han dado “un peso”

Cada vez salen a la luz más revelaciones sobre la relación amorosa que Karely Ruiz, una de las mexicanas más exitosas en Onlyfans, sostenía con un bailarín desconocido, cuyo nombre comenzó a sonar después de que la propia Karely confesara que eran novios.

Aunque ha evitado hablar con nombre y apellido a su expareja, Pablo Cantú, la diva de Onlyfans ha lanzado varias indirectas que ayudan a describir cómo era la relación que sostenía con el bailarín de 23 años.

El pasado 25 de septiembre Karely contó a sus seguidores que estaba soltera y en esa oportunidad evitó revelar las razones de la ruptura, sin embargo, en diferentes transmisiones en vivo sus fans le han insistido en que cuente las razones por las que terminaron.

La curiosidad ha sido enorme especialmente porque Karely se desvivía en frases amorosas y halagos hacia su exnovio al punto que en un mismo post era capaz de escribirle hasta cuatro mensajes que su ex a su vez respondía con frases hechas entre las que destacaban particularmente: “Eres una diosa” o “Me encantas”.

En contraste, Karely comentaba todas las publicaciones de su ex, quien por cierto cerró su cuenta en Instagram luego de la ruptura, con frases bien empalagosas: “Mi dios griego”, “Como te adoro”, “El novio más guapo”, “Esposito”…

Karely, nacida el 28 de octubre del 2000, saltó a la fama luego que un exnovio publicara imágenes íntimas cuando apenas tenía 17 años. De esa situación traumática una amiga le dio la idea que se abriera una cuenta en Onlyfans, y lo demás es historia, pues ha sido tal su éxito que ayuda a sostener económicamente a su familia que antes vendía golosinas para sobrevivir.

Karely ha soltado algunas perlas de lo que puertas adentro era su relación con su ex. @Karelyruiz

“Ni un peso”

Frente a la insistencia de sus seguidores, Karely ha soltado algunas perlas de lo que puertas adentro era su relación con su ex.

“No me das nada, no me invitas a salir, me reclamas por esto... Tu carita me vale madre... Nunca con los weyes que he salido les he exigido que me lleven a un restaurante caro ¿Realmente estás para soportar algo así?”, le comentó a sus seguidores en una clara alusión a su exnovio.

“No me das nada entonces vienes a reclamarme...si no me des no me quites (…) Si no me vas a dar un peso...”, apuntó.

Contó además que en una de sus relaciones su pareja en esa oportunidad le dijo que no le gustaba cómo se vestía.

“Le dije tráeme unas bolsas llenas de ropa para no enseñar...”, recuerda.

Pero el ex le dijo que no tenía dinero para comprarle ropa “tapada”…

Por estas razones Karely Ruiz afirmó que prefiere la soltería, aunque no está negada a tener relaciones abiertas, sin compromiso.

La estrella de Onlyfans finalmente confirmó lo que muchos de sus seguidores querían escuchar: “No tengo novio, estoy feliz y soltera @Karelyruiz

“Mi ex me opacaba”

Otra de las confesiones que dejan claro que no todo era miel sobre hojuelas como en algún momento se pensó, es que Karely afirma que su ex quería brillar más que ella en todo momento, algo que queda más que claro en la cantidad de imágenes que publicaba Pablo Cantú en su Instagram presumiendo de su supuesto atractivo.

“Me lo decían a mí, que él quería ser influencer (…) todo el mundo me lo dijo que me quitaba el brillo, me opacaba”, señaló.

“Un novio a mí me opaca a mí, me resta, me quita el brillo”.

Ahora “me veo más perra, más bonita, más hermosa (…) Ando más soltera que nada”, añadió.