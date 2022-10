Se llevó a cabo la Comic Con 2022 desde Nueva York, y dentro de este evento se realizó un panel que sin duda dejó a más de uno llorando por el emotivo reencuentro entre el actor Michael J. Fox y Christopher Lloyd quienes le dieron vida a Marty McFly y al Doctor Emmett Brown respectivamente, en la trilogía de ‘Volver al futuro’.

El emotivo encuentro entre Marty McFly y el Doctor Emmett Brown de ‘Volver al futuro’ durante la Comic Con. / Foto: Getty Images (Mike Coppola/Getty Images for ReedPop)

Durante la reunión, y a 37 años de su estreno, los actores recordaron la trilogía que por primera vez vio la luz en 1985 y compartieron los mejores momentos que vivieron durante el rodaje y señalaron que la química entre ambos nació desde el primer momento que pisaron el set.

El emotivo encuentro entre Marty McFly y el Doctor Emmett Brown de ‘Volver al futuro’

El actor Michael J. Fox entró al lugar y no perdió la oportunidad de recrear el famoso paso de Marty McFly y a los pocos segundos entró Christopher Lloyd donde abrazó a su co-estrella. Cabe señalar, que el actor Michael J. Fox sufre de la enfermedad de párkinson desde los 29 años de edad, lo que ocasiona que su destreza y movilidad se vea afectada.

“El Parkinson es un regalo, y no lo cambiaría por nada... Personas como Chris han estado ahí para mí, y muchos de ustedes lo han hecho. No se trata de lo que tengo, se trata de lo que me han dado: la voz para hacer esto y ayudar a la gente”, dijo el actor.

Durante el panel, se tocó el tema con respecto al musical (Back to the Future: The Musical), que próximamente se podrá ver en la Gran Manzana y agregaron que prometen ir a verlo. Por último, el actor Christopher Lloyd, dijo una frase con la que enloqueció a todo el público, “Tu futuro será como tú lo hagas”.

