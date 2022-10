¿Claudia Martín, ex de Andrés Tovar, le envió a una indirecta a él y su nueva esposa, Maite Perroni?

Varios medios han asegurado que el matrimonio entre Andrés Tovar y Claudia Martín terminó debido a una tercera persona: Maite Perroni. Supuestamente, el productor le habría sido infiel a la modelo con la exRBD.

Maite Perroni en ese entonces interpuso una demanda por difamación ya que aseguraba que eso no era cierto, pero al poco tiempo anunció su noviazgo con Andrés Tovar.

Al año, la pareja decidió casarse en Valle del Bravo, con una celebración que duró tres días. Por ese motivo, varias personas decidieron estar pendientes de lo que publicaba Claudia Martín en sus redes durante el fin de semana de la boda de su ex.

Hasta que finalmente, la también actriz escribió una frase en inglés que muchos consideran fue una indirecta para la nueva pareja. “Don’t worry too much. Everything will fall into place”, escribió la ex del productor de TV Azteca y cuya traducción sería: “No te preocupes mucho. Todo terminará cayendo en su lugar”.

Historia de Instagram de Claudia Martín

¿Por qué las personas piensan que el mensaje de Claudia Martín fue una indirecta para su ex y su nueva esposa?

Como se mencionó en un principio, se comentó mucho que la separación entre Claudia Martín y Andrés Tovar fue por culpa de la exRBD, Maite Perroni. Por lo que algunos piensan que la también se interpuso en la relación de su colega.

Por tal motivo, creen que lo que le hicieron los recién casados a Claudia Martín, pronto lo pagarán, ya que las malas acciones siempre se pagan, tarde o temprano.

Cuando se dio la noticia de la boda, varios fanáticos de Claudia Martín le escribieron en redes sociales mensajes de apoyo, donde la imagen de Maite Perroni no salió tan bien parada, a pesar de que, como algunos señalaron, el infiel fue Andrés Tovar.