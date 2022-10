El próximo 13 de octubre, llegará a todos los cines del país la cinta ‘Halloween: La noche Final’ protagonizada por la actriz Jamie Lee Curtis, quien le a vida a Laurie Strode donde por última vez se enfrentará al asesino enmascarado Michael Myers.

Jamie Lee Curtis revela que gracias a Jake Gyllenhaal el reboot de ‘Halloween’ fue posible. / Foto: Universal Pictures (Reprodução/Universal Pictures)

La actriz de 63 años de edad, Jamie Lee Curtis, interpretó a ‘the final girl’ durante 44 años, sin embargo, la última trilogía que vio la luz en 2018, estuvo a nada de no realizarse pero gracias al actor Jake Gyllenhaal, el reboot de ‘Halloween’ fue posible.

Jamie Lee Curtis revela que gracias a Jake Gyllenhaal el reboot de ‘Halloween’ fue posible

Fue la actriz Jamie Lee Curtis quien reveló que fue en 2017 cuando recibió una llamada de su ahijado Jake Gyllenhaal, “Estaba sentada en el lugar exacto en el que estoy sentado ahora cuando sonó mi teléfono, y era Jake Gyllenhaal, cogí el teléfono y me dijo: ‘Hola, Jame, mi amigo David Gordon Green le gustaría hablar contigo sobre una película de Halloween’. Eso fue en 2017, en el verano. Lo último que pensé hace cinco años que estaría haciendo sería una película de ‘Halloween’”, dijo en entrevista.

Jamie Lee Curtis revela que gracias a Jake Gyllenhaal el reboot de ‘Halloween’ fue posible. / Foto: Getty Images (Mike Coppola/Getty Images for Tribeca Film Fe)

“Y aquí estoy, después de haber completado tres de ellas con un fantástico grupo creativo de personas, que no solo ha sido satisfactorio para mí personal y creativamente, sino que me ha lanzado a un mundo completamente diferente. Ahora tengo una vida creativa, gracias a la película ‘Halloween’ y al éxito. Ahora tengo una sociedad con Jason Blum en Blumhouse, tengo una productora, he escrito una película de terror que dirigiré, estoy produciendo series de televisión, estoy comprando libros. Todo eso fue lo último que pensé que estaría haciendo hace cinco años. Así que decir nunca es estúpido”, agregó la actriz que le da vida a Laurie Strode.

Jamie Lee Curtis revela que gracias a Jake Gyllenhaal el reboot de ‘Halloween’ fue posible. / Foto: Universal Pictures

Lo más visto en Publimetro TV: