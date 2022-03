Jake Gyllenhaal destaca a los héroes de la vida real en ‘Ambulancia’

Jake Gyllenhaal regresa a la pantalla como un hombre de acción a través de su personaje Danny Sharp, quien junto a Yahya Abdul-Mateen II en el papel de Will Sharp están en el filme de suspenso, Ambulancia (Universal Pictures), dirigido por el reconocido cineasta Michael Bay.

“Creo que dentro del género de acción, es muy importante que la película sea sólida. La base tiene que hacerte sentir que hay suficiente para que cuelgues el sombrero de tu personaje, y Ambulancia funcionó desde el momento en que lo leí. Además, he querido trabajar con Michael Bay durante mucho tiempo porque sus películas realmente me emocionan, y estaba muy ansioso por divertirme. Me gustó la idea de poner tres personajes diferentes con intenciones”, señaló Gyllenhaal.

En la película, el veterano Will Sharp, en un acto desesperado por conseguir dinero para cubrir las deudas médicas de su esposa, recurre a la única persona que sabe que no debería, su hermano adoptivo Danny. Danny le ofrece participar en un robo a un banco, el mas grande en la historia de la ciudad. Will no puede decir que no.

Ambulancia se estrena en México. Eiza González hace el papel de Camille Thompson en la cinta dirigida por Michael Bay. (Universal Pictures)

“Danny Sharp es un ser humano complejo. Creció en una familia donde los robos a bancos y los atracos eran algo normal, lo cual es triste y loco, pero cierto. Era muy cercano a su hermano adoptivo Will, y creo que ambos encontraron mucho consuelo el uno con el otro en esta familia que tenía tanto caos. Luego, en los años que precedieron a la partida de Will, se separaron. Y creo que, en muchos sentidos, Danny está desesperado por recuperar el amor de su hermano y esa conexión”, agregó.

El actor estadounidense, de 41 años, reveló que le gusta llevar al extremo a sus personajes.

“¡Me gusta lo loco que es Danny! También muy divertido e impredecible, algo que siempre me encanta en los personajes, porque deja mucho espacio para tomar diferentes decisiones como actor. También me gusta la idea de que el público sienta que conoce a un personaje, solo para luego darse cuenta de que estaba equivocado. Me encanta jugar en ese mundo”.

“Filmar una película como esta en el espacio confinado de una ambulancia no es nada comparado con ser un socorrista haciendo su trabajo allí todos los días y todas las noches. Tengo mucho respeto por esos héroes de la vida real”. — Jake Gyllenhaal

Jake Gyllenhaal ha encontrado en la acción una manera de divertirse, sobre todo en este proyecto con Yahya Abdul-Mateen II.

“Yahya es adorable. Es un actor que es curioso y hace preguntas de la misma manera que yo, ya que siempre estamos buscando algo más profundo. Y eso fue divertido porque es posible en una película como esta no hacer esas preguntas; pero ambos sabíamos que cuanto más profundizáramos juntos, más interesante sería la película. Además, tiene una energía maravillosa, ya que es muy positivo y, francamente, eso es lo que más importa hoy en día. Adoro trabajar con Yahya”, detalló.

Por último, el actor fue claro al señalar que se convirtió en un fan de Michael Bay durante el rodaje.

“Como muchos de los grandes directores con los que he trabajado, Michael busca lo que se siente presente y vivo. Filma con operadores extraordinarios y un mínimo de tres cámaras en casi todas las configuraciones, lo que le da la capacidad de capturar momentos, improvisar y moverse de una manera fantástica. Creo que la energía es contagiosa en sus películas, que es lo que las hace tan vivas. A veces la sencillez de un comentario puede abrir mundos, y eso es lo que pasa con grandes cineastas como él”.

Lazos con Eiza González

Jake Gyllenhaal trabajó con Eiza González en la película animada Spirit untamed, ahora ambos están en Ambulancia.

“En Spirit Untamed y en realidad no filmamos ninguna escena juntos, hasta que estuvimos en una película de Michael Bay uno frente al otro todo el tiempo a 100 millas por hora. Creo que Eiza está increíble en este papel de Cam Thompson, y nos divertimos mucho siendo arrojados en un vehículo con bordes afilados. Desde que conocemos a la socorrista interpretada por Eiza, la película se acelera y se convierte en una historia completamente diferente. Ella comienza a desarrollar una relación con ambos hermanos, y es así como se convierte en el lastre sobre el que puede descansar toda la película”, puntualizó Jake.