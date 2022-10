La maravillosa transformación de Elizabeth Debicki en la Princesa Diana durante la grabación de The Crown

Elizabeth Debicki será Diana na nova temporada de The Crown (Foto: Divulgação)

Elizabeth Debicki no para de impresionar a sus seguidores y fanáticos de la serie The Crown, por su parecido a la Princesa Diana. Durante la filmación de la sexta temporada, las cámaras de los paparazzi la captaron con una maravillosa transformación trabajando junto al actor del Príncipe William, Rufus Kampa, y Will Powell como Harry.

Daily Mail cataloga a la actriz de 32 años como la viva imagen de Diana de Gales. En estos momentos que fue captada con un mini vestido rojo, la producción de The Crown trabaja en la isla de Mallorca en España.

Se encuentran en territorio ibérico recreando unas vacaciones que la familia real tuvo en la zona insular de España en 1997, solo un mes antes de que la Princesa Diana falleciera en el accidente de tránsito.

Las imágenes que se toman cortesía de Daily Mail, exhiben el momento en el que el cast de The Crown nota la presencia de los medios de comunicación y saluda a las cámaras.

En las imágenes aparece Elizabeth Debicki, interprete de Diana de Gales. Se unieron sus hijos en pantalla para las escenas, rodeándolo con un brazo a Will Powell, quien interpreta a un joven Príncipe Harry , mientras estaba de pie junto al joven actor del Príncipe William, Rufus Kampa.

También están Salim Dau, quien interpreta al propietario de Harrods. Por otro lado se ve a Mohamed Al-Fayed, el padre de la difunta pareja de Diana y Dodi, que visto en las escenas con la actriz interpretando a Heini Wathén.

The Crown. Daily Mail.

The Crown. Daily Mail.