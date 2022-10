El 19 de octubre se conmemora el día mundial de la lucha contra el cáncer de mama, y para esto, la actriz mexicana Michelle Renaud en entrevista con la Revista Caras, recordó a su madre, quien falleció a causa de esta enfermedad.

Michelle Renaud ex de Danilo Carrera, habla acerca del fallecimiento de su madre. / Foto: Instagram (Instagram)

Cuando la actriz tenía tan solo 26 años de edad, perdió a su madre y el pasado mes de junio celebró su octavo aniversario luctuoso, “8 años sin ti... 8 años de extrañarte diario pero sentirte todo el tiempo. 8 años de madurar de golpe, vivir altas y bajas y no tenerte físicamente para llorar o reír. 8 años que han pasado volando que han sido mágicos pero también muy duros y retadores, me has hecho mucha falta. 8 años en que la vida me cambió para siempre. Ojalá Marcelo hubiera tenido la fortuna de conocerte en vida. Te amo más cada día. Te extraño GÜERA”, escribió en una publicación en Instagram donde adjuntó varias fotografías de su progenitora.

Sin embargo, la exnovia de Danilo Carrera, en una más reciente entrevista con Caras, compartió que fue muy doloroso al enterarse de la noticia y que sin duda la cambió la vida pero no solo a ella, sino también a toda su familia, aunque a veces se sintió bastante sola porque ninguno de sus amigos se atrevía a preguntarle acerca de su estado de salud.

“Recuerdo que, a veces, cuando quería hablar con la gente, me decían: sé positiva, tu mamá no se va a morir, y la realidad era que sí se iba a morir; entonces sí, nos hace falta comunicación y aceptación de la muerte y de aceptar las cosas como son”, compartió en exclusiva para la Revista Caras.

Asimismo, señaló que tan solo tres años más tarde volvió a vivir el mismo duelo cuando nació su hijo Marcelo porque no tenía quien la guiara por el camino en convertirse en una buena madre, “Cuando mi mamá se murió entendí que nadie más se preocuparía por mí como ella lo hacía”, expresó.

