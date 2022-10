Yalitza Aparicio se transforma en una morena ‘Harley Quinn’ y así reaccionan sus fans

Yalitza Aparicio aprendió a lidiar con la fama y las consecuencias para su carrera artística. La actriz suele estar en medio de la polémica por sus proyectos o actividades más allá del cine; sobre todo, suele ser atacada por haters y algunos detractores en redes sociales. Si algo ha demostrado es que le gustan los retos, por eso usa como aliado el TikTok para demostrar que no tiene límites en la actuación, y que la comedia le sienta bien.

La popularidad de la protagonista de la cinta Roma ha aumentado este año en TikTok, donde ya suma más de 700 mil seguidores. La también influencer y activista por los derechos de las comunidades indígenas, utiliza la aplicación para mostrar diversas facetas y lado poco conocidos, lo que sorprende a sus seguidores y detractores.

Por ejemplo, en el último contenido que compartió apareció con un filtro de Harley Quinn, uno de los personajes más populares de DC en el cine, en la que sus fans le piden que reemplace a Margot Robbie o Lady Gaga para la nueva película.

Yalitza Aparicio se transforma en Harley Quinn

La artista oaxaqueña se libera de prejuicios en su TikTok, ahora hace la voz de Margot Robbie en su película, mientras decía: “¿Cómo dicen? ¿Que mate a todos y escape? Los siento, las voces. Es broma… ¡Eso no es lo que dijeron!”, se escuchaba, mientras actuaba las caras y los gestos.

Tras este lipsync de Yalitza Aparicio como Harley Quinn, muchos compartieron sus impresiones.

“Que no te vea Disney”, “Gracioso, pero no gracioso de risa, gracioso de raro”, “Casting para la nueva Harley Quinn”, “Yalitza nooo”, “Muchos no se darán cuenta pero la cátedra de actuación que está dando ella, no mira a un mismo punto como la otras”, “Hermoso ver el crecimiento de esta mujer orgullosamente mexicana”, “La Harley morena es perfecta”, “Iba a decir de broma que era Yalitza pero si es, “Y soporten quieran o no”, “Definitivamente no”, fueron algunas reacciones de los internautas.

