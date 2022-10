blink-182 regresa a México con un concierto en el Palacio de los Deportes

El grupo multi premiado y platino blink-182, ha anunciado el tour más grande de su carrera; una colosal gira mundial con Mark Hoppus, Tom DeLonge y Travis Barker reunidos por primera vez en casi 10 años. Producida por Live Nation y OCESA, la gira incluye los primeros shows por Latinoamérica, así como paradas en Norteamérica, Europa, Australia y Nueva Zelanda, comenzando en marzo de 2023 hasta febrero de 2024. ¡Después de casi 20 años, blink-182 regresará al Palacio de los Deportes el 28 de marzo de 2023!.

La banda también lanzará el nuevo sencillo “Edging” este viernes 14 de octubre, el primero en una década donde Mark, Tom y Travis trabajaron juntos en el estudio.

El anuncio del tour también comprende múltiples apariciones en festivales de Latinoamérica y los Estados Unidos, incluyendo Lollapalooza junto a los co-headliners Billie Eilish y Drake, el nuevo Adjacent Music Festival con Paramore, así como la edición 2023 de When We Were Young junto a Green Day y más.

La Preventa Citibanamex para blink-182 en el Palacio de los Deportes comenzará el 19 de octubre a través de la Red Ticketmaster y, un día después dará inicio la venta general.

Fechas del tour de blink-182 en 2023 para Latinoamérica:

+Con invitados especiales: Wallows

Marzo 11 – Tijuana, MX – Imperial GNP (Festival)

Marzo 14 – Lima, Perú – Estadio San Marcos

Marzo 17-19 – Buenos Aires, Argentina – Lollapalooza Argentina (Festival)

Marzo 17-19 – Santiago, Chile – Lollapalooza Chile (Festival)

Marzo 21-22 – Asunción, Paraguay – (Venue TBA)

Marzo 23-26 – Bogotá, Colombia – Estereo Picnic (Festival)

Marzo 24-26 – São Paulo, Brasil – Lollapalooza Brasil (Festival)

Marzo 28 – Ciudad de México, MX – Palacio de los Deportes

Abril 1-2 – Monterrey, MX – (Venue TBA)

Sobre blink-182:

A partir de sus humildes inicios hace casi 30 años, cuando comenzaron tocando en una cochera de San Diego, blink-182 ha vendido más de 50 millones de discos alrededor del mundo y conquistado audiencias desde Adelaida a Zúrich, convirtiéndose en una de las más grandes bandas de rock de toda una generación. Según el New York Times, “ninguna banda de punk de los 90 ha sido más influyente que blink-182″. Mientras que blink-182 continúa consiguiendo discos de Platino y creando hits mundiales, ya se encuentran cocinando lo que será su décimo álbum de estudio. Con DeLonge de regreso después de una década, los fans pueden esperar esa descarga eléctrica mágica desde el escenario que el trío ha producido a lo largo de los años. Con su nuevo álbum que estará listo en 2023, blink-182 están entusiasmados por seguir construyendo un futuro juntos.

