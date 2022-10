Lorde dio una lección de humildad al llegar a México; inicia sus conciertos en CDMX

La cantautora Lorde arribó a México tras un largo viaje, lo hizo sin poses de diva, sino con una sencillez y humildad que sorprendió a los fans que la esperaban en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. La cantante neozelandesa inicia su gira por México, donde también visitará Guadalajara y Monterrey.

Lorde llegó este domingo a México. (Foto: Twitter.)

La compositora, de 25 años, se convirtió en un fenómeno adolescente con el éxito Royals, que fue parte del álbum Pure Heroine (2013) aclamado por la crítica. Pero ahora, la estrella de la música ha dejado de perseguir la fama para disfrutar sus propios procesos.

“Los temas son siempre los mismos, el retorno a la inocencia, los misterios de la sangre y el pico por lo trascendental”, así es la filosofía de Lorde.

“Me etiquetan dentro del pop, la verdad, dejé de estar interesada en saber si va a sonar en la radio o será un éxito; al final, la música es libre”. — Lorde, cantante

La también cantante suele marcar una línea con las redes sociales, pocas son las interacciones que hace en sus cuentas oficiales.

“Hay un cambio importante como mujer y artista, ahora vivo mi carrera con mayor seguridad. Creo que aprendí a liberar mi interior más allá de las canciones, a despojarme de prejuicios y seguir mi propio ritmo. Mi teléfono dejó de ser importante, así como no hacer mucho caso de esa palabra ‘celebridad’ para concentrarme en mi música y disfrutar la vida”, puntualizó Lorde.

La música se ha convertido en el refugio de la cantante, que le permite atreverse a realizar cosas, dejar de ser introvertida y expresar todas sus inquietudes.

“Sigo siendo tímida, pero aprendí a dejar volar mis emociones y hacer cambios físicos, que antes no me atrevía a llevar a cabo. Como lo he dicho en otras charlas, vivo como dentro de una sensación de quitarme la ropa para exponer la piel y sentir esa alegría por la vida y la música, sin que me debiliten otras cosas. Por ejemplo, este disco es muy colorido, dejé atrás lo sombrío. Aparecí en bikini amarillo, al principio me sentí avergonzada, pero me atreví y dejé atrás a esa adolescente tímida, para sentirme un poco salvaje y atrevida”, añadió.

Lorde muestra una nueva faceta. (Kate Green/Getty Images)

Lorde lleva The Solar Power Tour por todo el mundo, para demostrar el porqué su voz marcó toda una generación. Ahora, está dispuesta a defender su evolución, sin preocuparse de la popularidad, solo compartir sus letras que son una clara referencia de sus influencias, inspiraciones y salud mental.

“Muchos dicen que la felicidad es la nueva depresión, pero el ser humano experimenta varias etapas y creo que es válido, también mostrarlo en la música”, finalizó.

Conciertos en México

11 y 12 de octubre. Pepsi Center, Ciudad de México

14 de octubre. Auditorio Telmex, Guadalajara

15 de octubre. Live Out Festival, Monterrey

Discografía de Lord

Pure Heroine (2013): lanzó a la fama a la cantante, cuando tenía 16 años.

Pure Heroine. (Foto: Twitter.)

Melodrama (2017): fue un álbum conceptual con baladas melancólicas e incisivas, un poco sombrías.

Melodrama, de Lorde. (Foto: Cortesía.)

Solar Power (2021): es el nombre de su más reciente material discográfico.

Solar power. (Foto: Cortesía Universal Music.)

