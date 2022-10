Mar, Cesia y Andresse enfrentan la prueba más difícil tras salir de ‘La Academia’

Cesia, Andresse y Mar Rendón dejaron atrás los reflectores del programa de televisión La Academia. Ellos fueron los ganadores de la edición número 20, ahora con el apoyo de una disquera lanzan sus primeros sencillos Me rehúso, Antes y Déjame Ir, respectivamente; además, están por iniciar su primera gira por México.

Los cantantes están dispuestos a tomar las oportunidades que se les presentan y hacen de la gira, un agradecimiento para toda la gente que los apoyó durante su paso por La Academia.

“Estamos haciendo todo lo posible para que el público se quede con nosotros, ya pronto vamos a sacar nuevos sencillos y estamos trabajando duro con la gira. Saber que ya tenemos shows es un poco raro, pero es increíble, porque espero que vaya mucha gente que nos apoyó durante el reality, que puedan ir para revivir esos momentos dentro de La Academia como las canciones que cantamos, los duetos y muchas sorpresas. Creo que estarán muy contentos de vernos en vivo y repetir esas emociones, pero ahora muy en directo”, compartió Mar durante una visita de promoción por Guadalajara.

Cesia, originaria de Honduras y primer lugar; Andresse, el sonorense que obtuvo el segundo lugar y Mar, de Ecuador, se juntan para dar una muestra de todo lo aprendido en las clases.

“Justamente lo que funcionó en este reality es que la gente nos podía ver 24/7, conocía nuestros mejores momentos y los peores, así que ya no tenemos que fingir o aparentar ser algo que no somos. Gracias a eso, somos nosotros mismos y tenemos mucha gente que nos está apoyando”, agregó Mar.

La libertad de cantar a su estilo las canciones que el público conoció en el reality formarán parte de los shows que ofrecerán con músicos en vivo.

“Una de mis motivaciones para entrar al reality era enfrentar ese miedo que tenía a las críticas y a los malos comentarios. Enfrentar la retroalimentación de los críticos siempre era muy valioso, porque nos preparaba para el mundo exterior. También, enfrentar el hate, porque hay personas a la que no les vas a caer bien y dicen cosas no tan lindas de ti en redes sociales, pero hay que saber no tomarlo en cuenta y concentrarse en lo bueno. Yo siendo extranjera, no me esperaba el premio, las dos canciones y la gira”, detalló la cantante ecuatoriana.

Los tres artistas ya han sido celebrados por sus fans. Tras su victoria en el reality dieron algunas firmas de autógrafos y han tenido la oportunidad de abrir los shows de grandes exponentes de la música. En el caso de Mar Rendón ya abrió los shows de Carlos Vives y Cesia fue invitada en redes sociales por Danny Ocean que quedó impresionado por la versión que hizo de Me Rehúso, invitando a la cantante a cantar a su show. Asimismo, Andresse en El Evento 40, de Puebla, donde compartirá cartel con Caztro, Motel, entre otros.

“Estamos muy entusiasmados, porque la gente ha sido lindísima, contentos de la gira, se vienen nuevos sencillo y mucho trabajo por hacer. Queremos aprovechar que no ha pasado tanto tiempo y que la euforia por La Academia sigue presente. La gira es -justamente- para revivir todos esos momentos tan icónicos de La Academia con algunas canciones e invitados”, dijo Andresse.

El segundo lugar del reality reveló cuál ha sido la mayor sorpresa al salir del reality, “ver que mucha gente se identifica conmigo, sobre todo cuando he tenido oportunidad de hablar de mi padecimiento, que es la Diabetes tipo 1, el enterarme de cuánta gente empatizó con eso. Muchos dijeron: ‘Gracias por ser una inspiración’, es decir, por dar ese mensaje de que primero debe estar la salud y luego buscar nuestros sueños, que se convierten en el motor para seguir adelante”.

Andresse y Mar enfrentan la realidad

Los nuevos talento saben que viene el reto más importante de su carrera, pero están adaptándose a lo que es su nuevo objetivo.

“Salir no fue difícil, sino que mantener la atención de la gente es nuestra tarea. Me pasó algo raro al salir, el ponerme al día en los memes (risas), porque cuando estuvimos encerrados, pues nos perdimos de muchas cosas, porque no tuvimos accesos a redes sociales. Nunca me enteré que era ‘Mi bebito fiu fiu’, no conocimos las canciones virales que salieron, estamos en el proceso de actualización”, comentó Mar.

Mientras que Andresse reveló, “se vuelve complicado para todos, el mantenerse. El trabajo apenas empieza y no dejaré de trabajar. Seguiremos componiendo, lo importante es que tenemos las redes sociales donde podemos estar en contacto con la gente, muy de cerca para seguir trabajando, ya el tiempo dirá, pero por nuestra parte no quedara”.

Conciertos en México