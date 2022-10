Marissa Mur se alista para su concierto en el Lunario del Auditorio Nacional

La cantautora nacida en Sonora, Marissa Mur, está lista para llegar a la CDMX donde ofrecerá un concierto en el Lunario del Auditorio Nacional el próximo 13 de octubre, “Pues ahorita ya vamos como a mitad de gira. Entonces he estado preparando un show, obviamente vienen muchas cosas diferentes, porque aquí puedo tirar la casa por la ventana. Estoy en Ciudad de México y la mayoría de mi banda está acá. Entonces estoy preparando un show muy especial, no les quiero adelantar mucho, pero visualmente van a entrar en el mundo tropical y mágico de Marissa Mur y los que vayan quiero decirles que vayan con tenis bien preparados o esos zapatos que ya los tengan súper moldeados porque vamos a bailar muchísimo va a ser completamente diferente este show es una fiesta y y es un viaje a toda mi trayectoria”, expresó la cantante en entrevista y reveló que habrán varios artistas invitados.

Asimismo, Marissa Mur se encuentra nominada en los Latin GRAMMYs de este año en la categoría de “Mejor Álbum Tropical Contemporáneo” y compartió cual fue su reacción, “Fue muy curioso porque televisaron como un programa de una hora donde anunciaron ciertas, categorías y recuerdo que empieza la transmisión y empieza Kany García y se anuncian los nominados a música tropical y yo dije, ‘pues ya viene mi categoría’, ya empezaron con la parte tropical y pues pasó la parte tropical y no salía mi categoría. Yo dije, ‘bueno, eventualmente va a salir’, termina la transmisión y el director dice que en unos minutos sale la lista de todos los nominados y pues pasaron como dos minutos y yo veía mi celular y esa lista no aparecía y yo dije ‘bueno, pues toca seguir esperando’ y de pronto recibo una llamada de mi productora y me dijo que estaba nominada fue algo muy mágico, porque con ella he trabajado en mis tres discos, entonces fue un momento muy especial”, comentó.

A la par, señaló que la música ha sido su terapeuta y la guitarra no la juzga simplemente hace que todo fluya, también agradeció a todos su fans por el apoyo incondicional que desde el día uno le han brindado, “cuando me llegan mensajes de mis seguidores, siento que mi mensaje sí está llegando y creo que la música nos acompaña en los mejores y los peores momentos y nos aliviana el camino en esta vida, así que siento que esos fans que me comparten sus historias se los agradezco un montón porque gracias a aquellos que comparten esas historias, yo sigo haciendo más música y que yo los ayude a superar ciertas adversidades en su vida para mí es un honor que ellos me dejen entrar a su hogar a través de mis canciones”, dijo.

Por último, la cantante compartió cual es el mejor consejo que alguien le ha dado, “Creer en mí misma y que si una puerta se cierra se abre otra, entonces no perder la fe nunca y seguir adelante”, expresó.

