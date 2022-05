Marissa Mur romantiza el concepto del All Inclusive en su tercer álbum

Con sonrisas, colores y buena vibra Marissa Mur presenta su nuevo álbum “All Inclusive” que es el tercer disco de la artista mexicana. En esta ocasión Mur se permitió explorar varios géneros musicales como: merengue, Bachata, Chachachá y Calypso. En entrevista con Publimetro, Marissa contó, “El proceso creativo de este álbum fue muy bonito porque en mis discos pasados yo grababa por sencillos y para este disco grabé por bloques y siento que eso le dio un color más similar a la música”.

De la misma manera, Mur dijo, “Este disco es un viaje a las islas del Caribe a través de la música y de los géneros y este viaje al Caribe termina en un hotel all inclusive por eso el nombre de la canción principal del disco”. Muy emocionada Marissa Mur compartió que este concepto de “All Inlcusive” tiene tres significados que son los siguientes: “Para empezar es cómo se puede encontrar un all inclusive en esa persona que te llena de amor y te da todo lo que necesitas, la segunda es porque el viaje termina en el hotel todo incluido y la tercera es cómo el mundo de Marissa Mur es un All Inclusive porque todos son bienvenidos”, confesó la cantante.

La cantante contagia mucha alegría en su nuevo disco

Acerca de la creación de su disco, la cantautora mencionó que “algunas de las canciones las escribió en Hermosillo, Sonora en la casa de su infancia”. Asimismo reveló que considera que en su lugar natal “ella encuentra una calma diferente a la ciudad y a la rapidez de la ciudad”. “Siento que cuando estoy en Hermosillo me conecto con mis raíces de otra manera y tengo una sensibilidad diferente”, dijo Mur.

En “All Inclusive” Marissa fusionó varios géneros y de ello la cantante platicó, “Desde mi disco pasado amores comencé a mezclar géneros folclóricos latinoamericanos y desde ahí me enamoré de los sonidos tropicales. Llevo un par de años escuchando muchos artistas que cantan estos géneros como Juan Luis Guerra, Vicente García, Carlos Vives y Buena Vista Social Club”.

Finalmente, las canciones de Marissa han sido parte de la banda sonora de diversas películas y series mexicanas como: “Cómo cortar a tu patán”, “A ti te quería encontrar”, “Lo que podríamos ser”, “La boda de la abuela”, “Cómo sobrevivir soltero”, “Madre solo hay dos” y “El testamento de la abuela”.