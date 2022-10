Alfredo Adame comparte fotografías tras ser operado de emergencia

Hace unas semanas se dio a conocer a través de redes sociales que Alfredo Adame había sido brutalmente golpeado por dos tipos totalmente desconocidos, uno de los cuales tomó una piedra, objeto con el cual logró darle en su rostro, dejándole así su ojo hinchado con cuatro fracturas, una interna y tres externas, todo esto ocurrió cerca de su casa en medio de un operativo policial en donde el actor afirma que él solo había salido a ayudar.

Debido a este problema, Adame también informó que tendría que ser operado de emergencia para colocarle platino en donde se supone que fue la fisura en los pómulos. “A las 8 de la mañana me operan de las 4 placas de titanio, me avisaron el viernes ya muy tarde en la noche de emergencia, entonces hoy me hacen la operación de las placas de titanio en el pómulo derecho, les mando un saludo y si no contesto ya saben porque es”.

Asimismo, ya cuando se encontraba en el hospital aprovechó de enviar otro mensaje a sus seguidores, quienes han estado muy pendientes del proceso.

“Estoy en el Hospital desde las 6 de la mañana esperando. El viernes me habían llamado ya tarde en la noche que la operación, debía ser este lunes. Yo esperaba a que fuera en tres semanas, pero me dicen que no se pueden arriesgar, sobre todo por el daño que está aquí en los pómulos, ya que puede llegar a ser mayor, entonces ahorita voy a entrar a la cirugía, que tiene una duración de tres horas más o menos”, comentó en otra de sus publicaciones.

No obstante, el conductor que han mantenido informados en cada paso que da a sus más de ciento cincuenta mil seguidores, realizó diversos post antes y luego de la cirugía, algunas de las imágenes han sido criticadas ya que muchos afirman que él no debía colocar ese tipo de cosas en su perfil.

“¿Qué necesidad de subirte así? Neta ya te perdimos”.

“Que se mejore. No es necesario publicar esas fotos. Pero así es Adame”.

Mientras que otros, le enviaron todo su apoyo y aprovecharon su buen humor para seguirle el juego.

“Si la gente presume su cafecito de la sirena, ¿Para decir que lo compraron? Dejen a Adame hacer lo que quiera es su cuenta”.

“¡Me encanta tu sentido del humor! De eso se trata la vida, deseo pronta recuperación. Que Dios te bendiga”.

“Que nunca se pierda el sentido del humor capo”.

“Lo bueno es que tienes sentido del humor en esta situación tan difícil. ¡Ánimo!”.