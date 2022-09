“Fui víctima colateral”, dice Alfredo Adame ante la golpiza que recibió

Alfredo Adame recibió una brutal golpiza por parte de dos sujetos cuando se encontraba afuera de su casa al sur de la Ciudad de México, reportando heridas graves en uno de sus ojos. Adame acudió a la Fiscalía para denunciar los hechos, posteriormente publicó un video diciendo que “fue víctima colateral donde falleció un agente de la policía”, además explicó que lo único que quiso fue ayudar y que lo golpearon.

Fue través de sus historias de Instagram que Adame reapareció visiblemente afectado y explicando un poco de lo que había sucedido, además dijo “sentirse bien”.

"Fui víctima colateral", dice Alfredo Adame

Más tarde también se dio a conocer la detención de los presuntos agresores quienes señalaron que Adame inició la pelea. Fue el periodista Carlos Jiménez que a través de su cuenta de dio a conocer la información.

“Los detenidos aseguran que estaban auxiliando a un familiar baleado, cuando el actor salió a grabar y molestarlos. Dicen que de las palabras pasaron a los golpes”.

ACUSAN a ALFREDO ADAME de INICIAR el PLEITO

Sergio Garnica

Ángel Vilchis

Aseguran q estaban auxiliando a un familiar baleado, cuando el actor salió a grabar y molestarlos.

Sergio Garnica

Ángel Vilchis

Aseguran q estaban auxiliando a un familiar baleado, cuando el actor salió a grabar y molestarlos.

Dicen q de las palabras pasaron a los golpes.

Antecedentes

Alfredo Adame se vio sorprendido cuando lo agredieron, según contó a Venga la alegría, y le causaron heridas de gravedad en un ojo--desprendimiento de retina--y una cortada de varios milímetros en una ceja, además de golpes en las costillas por las patadas que le dieron cuando estaba tendido en el suelo.

“Llegó uno por atrás, cobarde, estaba con él y me avienta un puñetazo, un campanazo que me rompió seguramente la retina, tengo una herida en la ceja de 6 u 8 puntadas y seguramente la retina me la desprendió, y a la hora que me da el trancazo me caigo y me empiezan a patear entre los dos”.