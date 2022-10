Don Omar revela la verdad sobre su eterna rivalidad con Daddy Yankee

Daddy Yankee y Don Omar han sido reconocidos como los máximos exponentes del género urbano de todos los tiempos, por lo que no es de extrañar que entre ambos cantantes exista una especie de rivalidad que se mantuvo durante estos años, pero ninguno de los dos había hablado sobre el tema, hasta ahora.

A pesar de que ambos ha realizado varias colaboraciones que se pueden encontrar en internet como ‘Danza Kuduro Remix’, ‘Hasta Abajo Remix’, ‘Vacilar’, entre otros; además de haber compartido escenario, el pleito que han tenido los cantantes desde el inicio de sus carreras se ha hecho notar por muchos de sus fans, en una reciente entrevista realizada por el productor discográfico, El Chombo a Don Omar, fue confirmado.

Y es que el cantante puertorriqueño esta vez rompió silencio y afirmo el verdadero motivo de esta “Rivalidad” y el por qué pese a sus colaboraciones quedaron en malos términos. Al parecer todo esto inició desde el momento en el que al llamado ‘Big Boss’ no estuvo de acuerdo con algunos trabajos realizados por el intérprete de ‘Pobre Diabla’.

De acuerdo a lo relatado por William Omar durante la entrevista, durante el primer concierto todo iba bien, sin ningún tipo de inconveniente, pero en los diarios del siguiente día se encontraba entre los primeros titulares que Yankee había “noqueado” a Don Omar, lo que al parecer fue una estrategia por parte del equipo del intérprete de ‘La Gasolina’, dado que las primeras planas se “compran”, y esto fue lo que hicieron a sus espaldas.

Razón por la cual, se enojó Don Omar y el resto de su equipo, reclamándole así a Daddy Yankee, a lo que respondieron que “no pasará de nuevo”. Sin embargo no terminó ahí, ya que su equipo le informó durante un concierto en Las Vegas que las consolas se encontraban desconectadas al momento de que le tocó su turno.

La opinión de Daddy Yankee

El Big Boss por su parte se defendió hace un tiempo diciendo que no le guardaba renco al cantante, pero que debido a que una vez Don Omar decidió salirse de unos de sus conciertos, y eso hizo perder grandes sumas de dinero, Daddy prefirió no arriesgarse a “perder tanto” por este tipo de acciones.

“Todo estaba bien y de repente durante uno de los conciertos, Don Omar se salió de la gira. Me molesté porque perdimos mucho dinero cuando tomó la decisión. Si me preguntas si volvería a trabajar con él, la respuesta es no. No, puedo poner en riesgo un año de trabajo, no porque no quiera trabajar con él, sino porque él no puede correr el riesgo de perder tanto dinero”.