Karely Ruiz avisa que “este mes es de disfraces” con un video explosivo en su Instagram

Triunfa en las redes sociales y en la plataforma de contenido exclusivo, Only Fans. Acumula 7.1 millones de seguidores solo en Instagram gracias a sus constantes publicaciones, para muchos, explosivas. Se trata de la famosa modelo Karely Ruiz, que con varios posteos avisó que “este mes es de disfraces”.

Quizás lo dice por Halloween, que se celebra este 31 de octubre. Pero la realidad es que las publicaciones, entre fotos y videos, son cualquier cosa menos de terror.

Karely Ruiz hizo tres posteos vistiendo el mismo atuendo. Un traje de baño de una sola pieza y unas orejas que la hacen ver como una conejita. Además, tiene unas largas botas negras brillantes de cuero.

Una de las publicaciones son tres fotografías, que es precisamente en el que se dirige a su público expresando que este será un mes de disfraces.

En las otras dos publicaciones hay videos. En el primero sale realizando un baile sensual al ritmo de Earned It (Fifty Shades Of Grey) de The Weekend y en el otro desfila por una pasarela imaginaria en el patio de su casa, mientras suena Two Feet Love Is A Bitch (Slowed And Reverbed), de Kingmichaelbeats.

Karely Ruiz se besa con otra mujer durante evento de modelaje

La polémica es una de las características principales de la modelo de Only Fans. Recientemente en un evento de modelaje, la regiomontana dejó en claro que no tiene limitaciones de ninguna índole al besarse son una de las modelos con las que compartía pasarela.