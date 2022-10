Paty Cantú pide que no la comparen y Danna Paola le responde

Paty Cantú se mostró harta de todo el odio que recibe en redes sociales, y pidió que dejarán de ofenderla, y en especial de compararla con otras artistas, en pos de incentivar una rivalidad y enemistad, así que Danna Paola decidió responderle.

En un par de tuits la cantante reveló que desde que empezó su carrera ha estado recibiendo comentarios ofensivos, donde critican su edad o relevancia en las diferentes etapas de su carrera.

“No saben cuántas veces me toca leer comentarios ofensivos. Desde un lugar que critica mi edad, mi relevancia, y las distintas etapas de mi carrera. No se puede vivir en una línea. Vean el documental de Taylor Swift. Los momentos climáticos son eso, momentos” redactó Paty Cantú en un tuit.

¿Qué le respondió Danna Paola a Paty Cantú?

En otro tuit, Paty Cantú escribió que ya estaba cansada de aguantar los insultos de las personas, o quienes buscan constantemente de enfrentarla con otras cantantes.

“Ya me cansé de aguantar. No aguanto más. NO me ofendan. No me comparen. Si quieren comunidad y música son bienvenidos. Si quieren pleito, pasen de mí. Y déjenme en paz. No vivo para ser más que el artista de su preferencia. Vivo pa crecer. Vivo pa ser feliz. Gracias”, redactó la cantante.

Por lo que su colega, Danna Paola, decidió unirse a los fanáticos de Paty Cantú, y enviarle un mensaje lleno de apoyo y amor.

“¡Mujer chingona, talentosa y la inspiración de muchas! El pop en México se ha visto marcado también con tu música y tu esencia amiga, eres una artista MARAVILLOSA y te admiro muchísimo. Gracias por seguir compartiendo tu arte y mantenerte fuerte en esta industria”, le envió la intérprete de XT4S1S,

Gracias por tus palabras. Significan mucho y hacen ECO.

Qué bonito se siente que entre nosotras siempre se construyan puentes y jamas se destruyan castillos.



Gesto que Paty Cantú se mostro sumamente agradecida y le respondió con el mismo cariño y espera verla pronto en persona para poder abrazarla.