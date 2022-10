Ex novia de Luis Miguel arremete contra Paloma Cuevas

La revista Hola publicó hace poco una entrevista con Paloma Cuevas, supuesta novia de Luis Miguel, donde habló de varias cosas, entre ellas, de la relación que mantenía el cantante con Mercedes Villador.

Eso no le sentó nada bien a la ex de ‘LuisMi’, quién despotricó contra Paloma Cuevas a través de las historias de su Instagram. “Cuando la señora escribe en su revista de cabecera ‘a su favor’ e insinúa que mi relación fueron dos años ‘catastróficos’ como los de ella. Señora, a usted la dejaron porque ya no la soportaban”, escribió la modelo.

Esto en referencia al divorcio de la diseñadora española con Enrique Ponce, quién luego de muchos años de haber estado casados, anunciaron sorpresivamente su separación.

A pesar de dijeron que el divorcio fue algo de mutuo acuerdo, desde hace tiempo se corre el rumor que Enrique Ponce dejó a su esposa por Ana Soria.

¿Mercedes Villador está ardida por los comentarios de Paloma Cuevas o siente celos de su relación con Luis Miguel?

Paloma Cuevas y Luis Miguel se conocen desde hace muchos años, de hecho, sus padres eran muy amigos en su juventud. Pero luego de que ambos fueran vistos juntos en varias ocasiones, como en plan romántico, se empezó a especular que entre ellos había algo más que una amistad.

Sin embargo, ninguno de los dos ha confirmado ni negado nada a pesar de la insistencia de los medios, lo que sin duda ha dado pie a que la prensa afirme que ambas figuras si mantienen una relación romántica.

Mercedes Villador fue la última novia conocida del famoso cantante, y ella no había dicho nada al respecto hasta que Paloma Cuevas la mencionó en la revista.

“Deje de ser tan mustia, que ya está muy obvia”, expresó la modelo mexicana contra la ‘amiga’ de Luis Miguel. Por lo que muchos medios han tachado estos comentarios como un ataque de celos, sin embargo, la opinión de las personas en redes sociales es diferente.

Muchos usuarios alegan que la ex novia de Luis Miguel está en todo su derecho de reclamar a cualquier persona que hable sobre su relación, ya que solo ella y el cantante saben lo que vivieron juntos, los demás solo habrán escuchado versiones de la historia.